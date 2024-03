Jeux Olympiques Paris 2024 : les grandes entreprises françaises créent un jeu vidéo pour former les accueillants à l'hospitalité

PARIS, 5 mars 2024 /PRNewswire/ -- À quelques mois des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, l'Alliance France Tourisme, association des très grandes entreprises du tourisme, a dévoilé une initiative inédite pour diffuser la culture de l'hospitalité auprès de l'ensemble des accueillants.

Cette initiative originale présentée sur les Champs-Élysées va permettre aux Français d'être collectivement prêts pour garantir le meilleur accueil aux millions de visiteurs internationaux à l'été 2024.

Marianne - AFT

L'Alliance France Tourisme met à disposition gratuitement une formation sous la forme d'un jeu vidéo immersif autour de deux thèmes : l'hospitalité à la française et les Jeux Olympiques 2024 à Paris.

Cette formation sera proposée à tous les collaborateurs de leurs entreprises mais elle est également ouverte à tous les accueillants et volontaires de France : professionnels de l'accueil, commerçants, restaurateurs, acteurs des mobilités et des forces de sécurité...

En 30 minutes, l'utilisateur apprendra les bases de l'hospitalité à la française : disponibilité, politesse, ouverture et autres savoir-faire animés par des personnages dans le cadre d'une présentation dynamique pour rappeler comment être l'ambassadeur de la France et marquer les esprits.

La France reste la première destination touristique mondiale. Avec cette initiative, les grandes entreprises du tourisme veulent montrer la mobilisation totale du pays pour rendre le séjour de ses visiteurs exceptionnel : nos entreprises et nos collaborateurs sont prêts !

L'accès à la formation sur : www.alliance-france-tourisme.fr

Pour Dominique MARCEL, Président de l'Alliance France Tourisme : « Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont une grande opportunité pour conforter l'attractivité de la France et créer de nouveaux désirs de voyage dans notre pays. La qualité de l'accueil sera un élément clef de l'expérience de nos visiteurs. Pleinement engagées sur l'hospitalité, les grandes entreprises françaises, réunies au sein de l'Alliance France Tourisme, ont souhaité proposer à tous les accueillants et volontaires un outil inédit pour rappeler les bases de l'hospitalité à la française sous forme d'un jeu vidéo immersif ».

L'Alliance France Tourisme :

Lieu de réflexion et d'action, l'Alliance France Tourisme travaille à la manière d'un think tank pour aborder l'ensemble des sujets liés au tourisme et à l'attractivité de la France.

Composée des entreprises leaders du secteur du tourisme, l'Alliance France Tourisme permet de mettre en commun les expertises, de présenter une vision globale du tourisme et de proposer des analyses et des recommandations.

Chaque membre est un maillon essentiel de la chaine de valeur du tourisme : aéroport, transport, hébergement, cafés-restaurants, organisateur d'évènements, shopping, loisirs, etc.

Par leur taille, la diversité de leurs métiers et leur empreinte sur l'économie - plus d'un million de salariés - ces entreprises permettent de fixer un cap des politiques et des investissements nécessaires pour développer l'attractivité de la France et structurer l'industrie.

