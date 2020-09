JIECANG a annoncé l'ouverture officielle du nouveau siège lors de la célébration de son 20e anniversaire

JIECANG Life and Health Industrial Park couvre 48 524,7 mètres carrés, avec une superficie de construction totale de 70 000 mètres carrés. Avec ses lignes de production automatiques allant de la production de composants, de l'assemblage, de l'inspection et du stockage jusqu'à la production en série et multimodèle, Industrial Park vise à produire 200 000 ensembles de systèmes d'actionneurs pour les soins médicaux et à domicile par an.

« Grâce à notre engagement indéfectible à apporter dans le secteur des produits plus innovants, JIECANG continuera à se concentrer sur la R et D, à investir dans nos quatre principaux composants (le système de contrôle, le moteur, les logiciels et l'intégration du système d'actionneur) et à les mettre à niveau », a déclaré Hu Renchang.

JIECANG est désormais un fournisseur de solutions doté d'un vaste portefeuille de produits d'actionneurs linéaires, notamment des bureaux debout, des comptoirs de cuisine réglables en hauteur, des soins médicaux et des soins à domicile. En particulier, d'ici fin 2020, la production annuelle de systèmes d'actionneurs pour bureaux debout atteindra 2 millions d'ensembles.

Voici d'autres réalisations annoncées lors du 20e anniversaire :

Investissement dans la construction du parc industriel JIECANG Smart Home IoT Industrial Park, avec une production annuelle estimée à 1 million d'ensembles de systèmes et de composants de maison intelligente.

L'usine malaisienne devrait entrer en service au quatrième trimestre 2020 et réagira mieux aux risques commerciaux internationaux.

réagira mieux aux risques commerciaux internationaux. L'usine américaine évolue afin de desservir le marché local et de raccourcir le délai de livraison.

« À l'avenir, nous continuerons à construire des bases de production plus proches du marché des clients, en fournissant des solutions de production et de livraison plus intégrées afin de mieux servir nos clients », a confié Hu Renchang.

À propos de Jiecang Linear Motion

JIECANG, un important fournisseur de systèmes de contrôle d'entraînement linéaire basé dans le Zhejiang, en Chine, a été créé en 2000. Forte de 20 ans d'expérience dans le secteur, JIECANG peut répondre rapidement aux besoins des clients. JIECANG s'efforce de devenir l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de contrôle d'entraînement linéaire et de promouvoir la transformation intelligente des produits en aval, en dotant ses nouveaux produits de nouvelles valeurs d'intelligence, de santé (ergonomie) et de divertissement.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1283606/Jiecang_Linear_Motion.jpg

SOURCE Jiecang Linear Motion