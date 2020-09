JIECANG gibt zum 20-jährigen Jubiläum die Eröffnung seines neuen Hauptquartiers bekannt

„Wir arbeiten unablässig daran, die Branche durch innovativere Produkte weiterzubringen. JIECANG legt daher weiterhin ein großes Augenmerk auf die Forschung und Entwicklung. Außerdem verbessern wir unsere vier wichtigsten Komponenten durch Investitionen und Upgrades. Dazu gehören das Kontrollsystem, die Motoren, die Software und Integration der Antriebssysteme", wie Hu Renchang erklärt.

JIECANG kann als Lieferant technischer Lösungen ein umfassendes Portfolio an Linearmotormodulen vorweisen. Dazu zählen Steharbeitsplätze, höhenverstellbare Küchenarbeitsflächen sowie Systeme für die Versorgung im Gesundheitswesen und zu Hause. Die jährliche Produktionsmenge an Antrieben für Steharbeitsplätze wird bis Ende 2020 die Marke von 2 Millionen Einheiten erreicht haben.

Weitere Errungenschaften des Unternehmens zum 20-jährigen Jubiläum:

Investition in den Bau des JIECANG Smart Home IoT Industrial Park, in dem jedes Jahr 1 Million Einheiten an intelligenten Systemen und Komponenten für zuhause entstehen sollen.

Geplante Inbetriebnahme der malaysischen Fabrik im vierten Quartal 2020, dadurch besseres Abfangen internationaler Handelsrisiken.

Entwicklung der amerikanischen Fabrik, um den lokalen Markt mit verkürzten Lieferzeiten besser bedienen zu können.

„Wir haben vor, in Zukunft weiterhin unsere Produktionszentren näher am Markt des Kunden aufzubauen. Das erlaubt es uns, die Produktion besser zu integrieren und unsere Kunden optimal mit unseren Lösungen zu versorgen", so Hu Renchang.

Über Jiecang Linear Motion

JIECANG ist ein führender Anbieter von Linearmotorsystemen. Die Zentrale des im Jahr 2000 gegründeten Unternehmens liegt in Zhejiang in China. Der Anbieter hat 20 Jahre Erfahrung in der Branche und kann deshalb schnell auf die Anforderungen seiner Kunden reagieren. JIECANG möchte zum weltweit führenden Lieferanten von Linearmotorsystemen aufsteigen. Das Unternehmen will die intelligente Transformation von Downstream-Produkten fördern. Die neuen Produkte sollen auf intelligenten und ergonomisch-gesunden Lösungen aufbauen und dem Kunden Freude vermitteln.

