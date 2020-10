Jim Beam lance « Lineage », issu d'une collaboration père-fils

Vieilli en fûts de chêne blanc carbonisé dans l'entrepôt au Kentucky depuis 2004, le bourbon exquis a 15 ans d'âge et offre la même sensation en bouche caractéristique des bourbons Jim Beam. Avec 110 preuves parfaites (55 % d'alcool), le whisky a des notes d'épices, de vanille et de caramel, assurant un résultat final équilibré. La bouteille sur mesure est également ornée du sceau emblématique de Jim Beam, de sorte que le whisky est reconnaissable instantanément.

Fred Noe a déclaré : « Lineage représente un moment important dans l'histoire de Jim Beam. En plus d'être le fruit d'une collaboration entre les distillateurs de septième et de huitième générations dans notre famille, le whisky marie passé, présent et future. »

Freddie Noe a ajouté : « J'aime vraiment casser les codes et créer des expressions nouvelles et excitantes. C'était donc un honneur de créer ce whisky unique avec mon père, qui diffère de tout ce qui existe dans le monde du bourbon. »

Ed Stening, directeur du marketing du commerce de passage à l'échelle internationale chez Beam Suntory, a précisé : « L'alchimie qui existe dans le duo père-fils est indéniable et a conduit à la création d'un whisky vraiment unique. Il est extrêmement important pour nous de promouvoir ce genre d'innovations dans le secteur du commerce de passage, et nous sommes déterminés à le faire pour assurer la croissance de la filière. »

À propos de Beam Suntory Inc.

En tant que chef de file mondial des spiritueux haut de gamme, Beam Suntory inspire les relations humaines. Fondée en 2014, l'entreprise a associé le chef de file mondial du bourbon et le pionnier du whisky japonais pour former une nouvelle entreprise avec un riche héritage, la passion de la qualité, l'esprit innovant et la vision de « Growing for Good ». Basée à Chicago, en Illinois, Beam Suntory est une filiale de la société japonaise Suntory Holdings Limited. Pour obtenir de plus amples informations sur Beam Suntory, ses marques et son engagement social, veuillez consulter les sites www.beamsuntory.com et www.drinksmart.com.

