Jimi IoT Apresenta as Mais Recentes Soluções de Gerenciamento de Frota na Global Sources Consumer Electronics 2023 e na Expo Seguridad Mexico

SHENZHEN, China, 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ A Jimi IoT, fornecedora líder de soluções de rastreamento de veículos e gerenciamento de frotas da Internet das Coisas (IoT), apresentou recentemente suas mais recentes soluções de gerenciamento de frotas na Global Sources Consumer Electronics 2023 em Hong Kong e na Expo Seguridad México, o maior evento para o setor de segurança da América do Sul. Entre os produtos apresentados estavam os dispositivos avançados de rastreamento de veículos da Jimi IoT, rastreadores de ativos e a mais recente adição à sua linha de produtos, o inovador JC450 Series dashcam.

À medida que a demanda por soluções de gestão de frotas continua a aumentar, a Jimi IoT vem trabalhando diligentemente para desenvolver produtos que atendam às necessidades únicas dos proprietários de frotas. A oferta mais recente da empresa inclui uma variedade de dispositivos de rastreamento de veículos de ponta que oferecem informações de localização em tempo real, bem como gravadores de vídeo digitais que oferecem filmagens de vídeo de alta qualidade para maior segurança de ativos e segurança pessoal. O software de gerenciamento de frotas foi desenvolvido para ser fácil de usar e oferece um conjunto abrangente de recursos que permitem aos proprietários de frotas gerenciar seus veículos e motoristas de forma mais eficiente.

A Série JC450 está equipada com uma câmera de alta definição que captura imagens CLEAR e detalhadas da estrada à frente. Ele também possui sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS), como aviso de saída de faixa, aviso de colisão frontal e monitoramento e aviso de avanço. Essas funções ajudam os motoristas a se manterem alertas e a evitar acidentes, tornando o JC450 Series uma solução ideal para frotas, empresas de táxi e motoristas individuais.

Além de seus recursos de segurança, o JC450 Series também oferece uma variedade de opções de conectividade, incluindo serviços de plataforma SaaS e posicionamento GPS. Isso permite que os motoristas transfiram facilmente filmagens para seus smartphones ou outros dispositivos, bem como monitorem a localização e a velocidade de seus veículos em time real. O JC450 Series também inclui um acelerômetro integrado, que pode detectar impactos repentinos e salvar automaticamente filmagens na memória do dispositivo.

"Estamos entusiasmados em lançar nossas novas soluções de rastreamento e gerenciamento de veículos, que acreditamos revolucionarão a forma como os proprietários de frotas gerenciam suas operações", disse Alex Dai, diretor de produtos da Jimi IoT. "Nossos produtos são desenvolvidos com a tecnologia mais recente para fornecer informações confiáveis e precisas, permitindo que os proprietários de frotas tomem melhores Decisions e melhorem a eficiência de suas operações".

A Global Sources Consumer Electronics 2023 em Hong Kong e a Expo Seguridad México oferecem uma plataforma para a Jimi IoT mostrar seus produtos e soluções a um público global de profissionais do setor e clientes em potencial. Com foco em inovação e centralização no cliente, a Jimi IoT está comprometida em oferecer soluções de alta qualidade, confiáveis e fáceis de usar que ajudem seus clientes a ter sucesso em um mercado cada vez mais competitivo.

Outros produtos Jimi IoT que foram apresentados nas exposições incluem:

LL303 – um rastreador de ativos de ponta que utiliza as mais recentes tecnologias GPS e IoT para oferecer rastreamento preciso e confiável de ativos valiosos. Ele é equipado com um módulo Cat M1/NB-IoT para transmissão rápida e eficiente de dados e inclui vários acessórios Bluetooth para expansão flexível da função. Com seu design compacto e gabinete com classificação IP67, o LL303 é ideal para rastrear uma ampla gama de ativos, incluindo contêineres, reboques e equipamentos, proporcionando às empresas visibilidade em tempo real e controle sobre seus ativos valiosos.

VL802 – um poderoso rastreador de veículos com recursos de rastreamento e monitoramento em tempo real, usando redes rápidas Cat M1/NB-IoT. Suas múltiplas E/S permitem fácil personalização e recursos avançados, como cercas geográficas e alertas de velocidade, aprimoram o gerenciamento da frota. Quer você esteja gerenciando uma pequena frota de veículos ou uma operação em larga escala, a VL802 é a solução perfeita para todas as suas necessidades de rastreamento e monitoramento.

Sobre a Jimi IoT

A Jimi IoT é uma fornecedora líder de soluções baseadas em IoT, especializada em rastreamento de veículos e ativos, gerenciamento de frotas e comunicação sem fio. Com mais de 20 anos de experiência, a Jimi IoT desenvolveu uma variedade de produtos e serviços de ponta para atender às necessidades de sua base global de clientes. Seu compromisso com a inovação, a qualidade e a satisfação do cliente rendeu à empresa uma reputação como parceira confiável e segura no setor.

Se você quiser mais informações sobre a gama de produtos e soluções da Jimi IoT, acesse o site Jimi IoT, Facebook, LinkedIn, ou entre em contato diretamente com a equipe via [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2053394/lQDPJwev_obb2eLNBbzNC7iwJwX3kqC6wZoEMAVxMAAbAA_3000_1468.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1849030/3982063/Logo.jpg

FONTE Jimi/Concox

SOURCE Jimi/Concox