Jimi IoT präsentiert die neuesten Fuhrparkverwaltungs-Lösungen auf der Global Sources Consumer Electronics 2023 und der Expo Seguridad Mexico

SHENZHEN, China, 17. April 2023 /PRNewswire/ -- Jimi IoT, ein führender Anbieter von Fahrzeugverfolgung durch das Internet of Things (IoT) und von Lösungen für die Fuhrparkverwaltung, präsentierte kürzlich seine neuesten Lösungen für die Fuhrparkverwaltung auf der Global Sources Consumer Electronics 2023 in Hongkong und der Expo Seguridad Mexico, der größten Veranstaltung für die Sicherheitsbranche in Südamerika. Zu den vorgestellten Produkten gehörten die fortschrittlichen Fahrzeugverfolgungsgeräte von Jimi IoT, Bestandsverfolger und die neueste Ergänzung seiner Produktlinie, die innovative JC450 Series Dashcam.

Da die Nachfrage nach Fuhrparkverwaltung weiterhin steigt, hat Jimi IoT intensiv daran gearbeitet, Produkte zu entwickeln, die den einzigartigen Bedürfnissen von Flottenbesitzern entsprechen. Das neueste Angebot des Unternehmens umfasst eine Reihe von hochmodernen Fahrzeugverfolgungsgeräten, die Standortinformationen in Echtzeit bereitstellen, sowie digitale Videorecorder, die hochwertige Videoaufnahmen für verbesserte Vermögenssicherheit und persönliche Sicherheit bieten. Die Software für die Fuhrparkverwaltung ist so konzipiert, dass sie benutzerfreundlich ist und eine umfassende Reihe von Funktionen bietet, die es Flottenbesitzern ermöglichen, ihre Fahrzeuge und Fahrer effizienter zu verwalten.

Die JC450 Series ist mit einer hochauflösenden Kamera ausgestattet, die klare, detaillierte Aufnahmen der vor einem liegenden Straße erfasst. Darüber hinaus verfügt sie über fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) wie Spurabfahrtwarnung, Vorwärtskollisionswarnung sowie Abstandsüberwachung und -warnung. Diese Funktionen helfen den Fahrern, wachsam zu bleiben und Unfälle zu vermeiden, was die JC450 Series zu einer idealen Lösung für Flotten, Taxiunternehmen und einzelne Fahrer macht.

Zusätzlich zu ihren Sicherheitsfunktionen bietet die JC450 Series auch eine Reihe von Konnektivitätsoptionen, einschließlich SaaS-Plattformservices und GPS-Positionierung. Dies ermöglicht es den Fahrern, Fotos einfach auf ihre Smartphones oder andere Geräte zu übertragen und den Standort und die Geschwindigkeit ihres Fahrzeugs in Echtzeit zu verfolgen. Die JC450 Series verfügt außerdem über einen eingebauten Beschleunigungsmesser, der plötzliche Stöße erkennen und automatisch Aufnahmen im Speicher des Geräts speichern kann.

„Wir freuen uns sehr, unsere neuen Lösungen zur Fahrzeugverfolgung und -verwaltung einzuführen, die unserer Meinung nach die Art und Weise, wie Flottenbesitzer ihren Betrieb verwalten, revolutionieren werden", sagte Alex Dai, Product Director von Jimi IoT. „Unsere Produkte wurden mit der neuesten Technologie entwickelt, um zuverlässige und präzise Informationen zu liefern, die es Flottenbesitzern ermöglichen, bessere Entscheidungen zu treffen und die Effizienz ihres Betriebs zu verbessern."

Die Global Sources Consumer Electronics 2023 in Hongkong und die Expo Seguridad Mexico bieten eine Plattform für Jimi IoT, um seine Produkte und Lösungen einem globalen Publikum von Branchenfachleuten und potenziellen Kunden vorzustellen. Jimi IoT konzentriert sich auf Innovation und Kundenorientierung und hat sich der Aufgabe verschrieben, qualitativ hochwertige, zuverlässige und benutzerfreundliche Lösungen anzubieten, die seinen Kunden dabei helfen, in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Markt erfolgreich zu sein.

Weitere Jimi IoT-Produkte, die auf den Ausstellungen präsentiert wurden, sind:

LL303 – ein hochmodernes Gerät zur Vermögensverfolgung, das die neuesten GPS- und IoT-Technologien nutzt, um eine genaue und zuverlässige Verfolgung wertvoller Vermögensgüter zu ermöglichen. Es ist mit einem Cat-M1/NB-IoT-Modul für eine schnelle und effiziente Datenübertragung ausgestattet und verfügt über verschiedene Bluetooth-Zubehörteile für flexible Funktionserweiterungen. Mit seinem kompakten Design und dem von IP67bewerteten Gehäuse ist das LL303 ideal für die Verfolgung einer breiten Palette von Vermögenswerten, einschließlich Container, Anhänger und Ausrüstung, wodurch Unternehmen Echtzeit-Transparenz und Kontrolle über ihre wertvollen Vermögenswerte erhalten.

VL802 – Ein leistungsstarkes Gerät zur Fahrzeugverfolgung mit Echtzeit-Nachverfolgungs- und Überwachungsfunktionen unter Verwendung von schnellen Cat-M1/NB-IoT-Netzwerken. Seine zahlreichen Ein- und Ausgänge ermöglichen eine einfache Anpassung und erweiterte Funktionen wie Geo-Fencing und Geschwindigkeitswarnungen und verbessern so die Fuhrparkverwaltung. Ob Sie eine kleine Fahrzeugflotte verwalten oder einen Großbetrieb leiten, das VL802 ist die perfekte Lösung für alle Ihre Tracking- und Überwachungsanforderungen.

Informationen zu Jimi IoT

Jimi IoT ist ein führender Anbieter von IoT-basierten Lösungen, der sich auf Fahrzeug- und Vermögensverfolgung, Fuhrparkverwaltung und drahtlose Kommunikation spezialisiert hat. Jimi IoT verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung und hat eine Reihe hochmoderner Produkte und Dienstleistungen entwickelt, um den Bedürfnissen seines globalen Kundenstamms gerecht zu werden. Sein Engagement für Innovation, Qualität und Kundenzufriedenheit hat dem Unternehmen einen Ruf als vertrauenswürdiger und zuverlässiger Partner in der Branche eingebracht.

Wenn Sie weitere Informationen über das Produkt- und Lösungsangebot von Jimi IoT erhalten möchten, besuchen Sie bitte die Website von Jimi IoT, Facebook und LinkedIn, oder kontaktieren Sie das Team direkt über [email protected].

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2053394/lQDPJwev_obb2eLNBbzNC7iwJwX3kqC6wZoEMAVxMAAbAA_3000_1468.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1849030/3982063/Logo.jpg

SOURCE Jimi/Concox