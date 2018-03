Jin Jiang International mit allen wichtigen Marken auf ITB Berlin vertreten

Die erste ITB Berlin fand 1966 statt. ITB Berlin hat sich in ihrer 50-jährigen Geschichte nicht nur als führende Fachmesse der internationalen Tourismus-Wirtschaft etabliert, sie ist auch eine der einflussreichsten Branchenmessen in Europa und der Welt und spielt eine maßgebliche Rolle für das nachhaltige Wachstum des globalen Touristikmarkts. Laut Statistik werden auf der ITB jedes Jahr Geschäfte im Wert von mehr als 6 Milliarden Euro abgeschlossen. Der hohe Anteil an einkaufsseitigen Entscheidungsträgern unterstreicht den hohen Stellenwert der Messe.

Der boomende Touristikmarkt in China gilt innerhalb der weltweiten Tourismusbranche als Wachstumschance. China ist weltweit der größte touristische Herkunftsmarkt, und Chinas Ausreiseverkehrssektor hat sich im letzten Jahr positiv weiterentwickelt. Dank bequemer Visabestimmungen und mobiler Bezahlung sowie effizienter und komfortabler Transportmöglichkeiten erfreut sich China bei internationalen Besuchern wachsender Beliebtheit. Die Globalisierungsstrategie sowie Investitionen und Akquisitionen chinesischer Touristikkonzerne sind Ausdruck des zunehmenden Einflusses chinesischer Unternehmen auf dem weltweiten Touristikmarkt.

Mit der „Chinese Night" will man auf der ITB Berlin eine Plattform bieten, wo die chinesische Tourismusbranche Kontakte knüpfen und Ideen austauschen kann. Jin Jiang International Group war einer der Hauptsponsoren der Veranstaltung. Um die 200 Branchenpartner, Lieferanten, Experten und hochrangige Vertreter der Tourismusbranche aus aller Welt kamen zusammen, um Einblicke auszutauschen und die Kooperation im internationalen Touristiksektor zu diskutieren.

Die Strategie der Jin Jiang International Group in den zurückliegenden Jahren war der Erhalt der Marktpräsenz in China, gepaart mit globaler Expansion. Die Internationalisierung und Integration globaler Ressourcen wurden dabei vorangetrieben. Mit der Louvre Hotels Group of France übernahm das Unternehmen Europas zweitgrößte Hotelgruppe und brachte die berühmte europäische Marke nach Asien. Darüber hinaus erwarb das Unternehmen eine strategische Beteiligung an Plateno Group und Vienna Hotels Group. Jin Jiang International ist Eigentümer und Betreiber von 7.700 Hotels and Resorts in 67 Ländern und mehr als 550 Städten mit 800.000 Zimmern und somit die fünftgrößte Hotelgruppe der Welt.

Jin Jiang International Group legt großen Wert darauf, die traditionsreiche Kultur und das zuvorkommende Servicekonzept der Marke Jin Jiang bei globalen Touristen herauszustellen. Jin Jiang, eine Viel-Sterne-Hotelmarke der Jin Jiang International Group, besteht seit den 1920er-Jahren. Jedes Jin Jiang-Hotel ist Ausdruck der eigentümlichen lokalen Kultur und versucht zugleich, durch kontinuierliche Weiterentwicklung den zunehmend vielschichtigen und personalisierten Marktansprüchen gerecht zu werden. Mit dem erneuten Auftritt auf der diesjährigen ITB Berlin stärkt Jin Jiang International Group ihre Strategie der „globalen Präsenz mit grenzüberschreitendem Geschäft" und verleiht ihren Internationalisierungsbemühungen Vorschub. Aus der heimischen Marke „Jin Jiang" soll eine weltbekannte Hotelgruppe mit hoher Wettbewerbsfähigkeit entstehen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/656350/Jin_Jiang_international_at_ITB.jpg







SOURCE Jin Jiang International Hotel Management Co. Ltd.