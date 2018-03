Jin Jiang International participe à la 52e édition du salon ITB Berlin avec toutes ses marques principales

La première édition d'ITB Berlin a eu lieu en 1966. ITB Berlin n'est pas seulement un salon international précurseur pour l'industrie touristique mondiale, mais aussi l'un des salons professionnels les plus influents d'Europe et du monde entier, qui a plus de 50 ans de développement à son actif, et c'est un acteur important de la croissance durable du marché touristique mondial. Selon les statistiques, ITB permet de réaliser, chaque année, des transactions de collaboration pour un montant dépassant les six milliards d'euros, et la forte proportion d'acheteurs décisionnaires témoigne de la valeur de l'exposition.

Le marché touristique chinois en plein essor est toujours considéré comme un nouveau foyer de croissance du marché touristique mondial par l'industrie touristique internationale. En sa qualité de plus grand marché émetteur de tourisme au monde, l'industrie du tourisme au départ de la Chine a maintenu un développement constant l'année dernière. Parallèlement à cela, les avantages qu'offre la Chine en termes de politiques de visas assouplies et de paiement mobile, ainsi que ses réseaux de transports efficaces et confortables font de ce grand pays une destination de plus en plus prisée par les touristes étrangers. La stratégie de mondialisation, ainsi que les investissements et l'acquisition d'entreprises touristiques chinoises montrent également l'influence grandissante des entreprises chinoises sur l'industrie touristique planétaire.

L'activité thématique « Nuit chinoise », organisée dans le cadre de l'édition présente d'ITB Berlin, vise à donner au marché du tourisme chinois l'occasion de nouer des relations et d'échanger des idées. Comptant parmi les sponsors importants, Jin Jiang International Group a apporté tout son soutien à cet évènement. Ce soir-là, près de 200 partenaires, fournisseurs, experts et hauts représentants de l'industrie touristique venus du monde entier se sont réunis pour communiquer, débattre de la collaboration en termes de tourisme international et d'exprimer leurs points de vue respectifs.

Ces dernières années, Jin Jiang International Group a maintenu sa base en Chine et a adopté une approche orientée sur le monde entier, en intégrant constamment l'allocation de ressources mondiales et en accélérant le processus d'internationalisation. Le groupe a tout d'abord acquis le Louvre Hotels Group français, deuxième groupe hôtelier en Europe, et il a lancé cette prestigieuse marque européenne en Asie. Parallèlement à cela, il a réalisé des investissements stratégiques dans Plateno Group et Vienna Hotels Group. À ce jour, Jin Jiang International possède et exploite 7 700 hôtels et complexes touristiques dans 67 pays et dans plus de 550 villes avec ses 800 000 chambres, autant de facteurs qui font de lui le cinquième groupe hôtelier du globe.

Par ailleurs, Jin Jiang International Group s'engage également à promouvoir la culture historique très ancrée et le concept de services attentionnés de la marque Jin Jiang auprès des touristes du monde entier. Marque hôtelière de très grand prestige de Jin Jiang International Group, Jin Jiang a été créée dans les années 1920. Chaque établissement hôtelier de la marque Jin Jiang ne témoigne pas seulement de la culture caractéristique locale, mais s'efforce aussi de répondre à la demande des clients de plus en plus diversifiée et personnalisée grâce à un développement incessant. En faisant son retour sur la présente édition d'ITB Berlin, Jin Jiang International Group renforce sa stratégie « d'empreinte mondiale et d'activités transfrontalières » ; il accélère en outre le processus d'internationalisation et va tenter de développer la marque nationale « Jin Jiang » comme groupe hôtelier de renommée planétaire, faisant preuve d'une compétitivité essentielle.

