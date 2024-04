Jinergy bringt Anti-Staub-Solarmodul auf den Markt

TAIYUAN, China, 9. April 2024 /PRNewswire/ -- Der chinesische Solarhersteller Jinergy (Jinneng Clean Energy Technology LTD.) hat kürzlich ein innovatives Anti-Staub-Modul auf den Markt gebracht. Dieses Modul zeichnet sich durch ein einzigartiges Rahmendesign aus, das eine optimale Belastungsleistung gewährleistet. Die Struktur des langen Rahmens bleibt unverändert, während der kurze Rahmen keine A-Seite hat. Diese Konstruktion ermöglicht es, dass der kurze Rahmen bündig mit der Glasoberfläche abschließt, so dass der Regen den Staub optimal abwaschen kann. Sie verbessert auch die Entwässerungs- und Abschlämmkapazität und erhöht die Selbstreinigungsfähigkeit der Module. Durch die Optimierung der Modulstruktur kann der durch Wasser- und Staubansammlungen verursachte Stromerzeugungsverlust erheblich reduziert und das Problem der Staubablagerung wirksam gelöst werden. Nach strengen Tests und Prüfungen haben die Anti-Staub-Module von Jinergy bewiesen, dass sie unter verschiedenen rauen Umgebungsbedingungen stabil arbeiten und gut funktionieren.

Solarmodule werden in einem bestimmten Winkel installiert, um mehr Strom zu erzeugen. Ein häufiges Problem ist jedoch die Ansammlung von staubigen Rückständen an der Unterseite des Moduls. An regnerischen Tagen oder bei der Reinigung kann das Regenwasser nicht durch den Modulrand fließen und sammelt sich am unteren Rand, was zu einer geringeren Stromerzeugung und möglicherweise zu Hitzeflecken und Regenbogenmustern führt, was letztlich die Lebensdauer des Moduls beeinträchtigen kann.

„Anti-Staub-Module sind speziell darauf ausgelegt, die Staubbildung zu minimieren, so dass sie über längere Zeiträume hinweg effizient arbeiten können. Dadurch wird eine Verringerung der Leistung und des Wirkungsgrads der Stromerzeugung verhindert, die bei Staubansammlungen auftreten kann. Außerdem sammeln diese Module weniger Staub an und haben eine geringere Ausfallrate, was den Wartungs- und Ersatzbedarf reduziert. Das spart nicht nur Wartungskosten, sondern verhindert auch Produktionsunterbrechungen durch häufige Wartung oder Austausch und gewährleistet einen kontinuierlichen und stabilen Produktionsprozess. Darüber hinaus kann durch den Einsatz von Anti-Staub-Modulen die Häufigkeit der manuellen Reinigung verringert werden, was zu Kosteneinsparungen für die Eigentümer und zu einer verbesserten Betriebseffizienz führt", erklärt Ben Yu, Jinergy-Direktor für Überseevertrieb.

Das Modul verwendet die n-Typ TOPCon-Technologie. Die TOPCon-Zelle hat einen hohen photoelektrischen Umwandlungswirkungsgrad, der die Lichtabsorption erhöhen und die Effizienz der Stromerzeugung verbessern kann. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und fortschrittlicher Produktionsverfahren verfügt dieses Modul über eine ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen. Das Erscheinungsbild der Anti-Staub-Module ist einfach und ordentlich, geeignet für eine Vielzahl von dezentralen Szenarien, ob es sich nun um Haushalts-, Industrie- und gewerbliche dezentrale oder große Kraftwerk Photovoltaik-Anwendungen handelt, Sie finden immer geeignete Lösungen.

Bei der Produktentwicklung hat Jinergy auf ein effizientes Anti-Staub-Design, den Einsatz fortschrittlicher Technologie, die Berücksichtigung empirischer Ergebnisse und den gesamten Lebenszykluswert geachtet. Dank dieser Eigenschaften kann das Modul die Bedürfnisse der Kunden besser erfüllen und die Effizienz der Stromerzeugung sowie die wirtschaftlichen Vorteile eines PV-Systems steigern.

Informationen zu Jinergy

Das am 31. Dezember 2013 gegründete Unternehmen Jinneng Clean Energy Technology Ltd. (Jinergy) ist ein weltweit führender PV-Hersteller und Anbieter sauberer Energie, der zur Jinneng Holding Group gehört.

Das Management und die F&E-Teams von Jinergy, die sich aus PV-Experten aus dem In- und Ausland zusammensetzen, verfolgen die Kernstrategie der Technologie-Iterationen. Durch kontinuierliche technologische Innovation und eine schlanke Produktion hat Jinergy die fortschrittlichste und kostengünstigste Produktionskapazität für Zellen und Module erreicht. Jinergy ist bestrebt, die Märkte in China, Indien, Japan, Pakistan, Mexiko, Argentinien, Australien usw. weltweit abzudecken und beliefert seine Kunden mit hochwertigen und zuverlässigen Solarmodulen. Im Rahmen der technologischen Innovation für den industriellen Fortschritt bringt Jinergy fortschrittliche PV-Herstellungstechnologie in die Welt und treibt den globalen Energiewandel voran.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/490476/JINERGY_Logo.jpg