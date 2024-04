Jinergy lance un module solaire anti-poussière

TAIYUAN, Chine, 9 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le fabricant chinois de panneaux solaires Jinergy (Jinneng Clean Energy Technology LTD.) a récemment lancé un module anti-poussière innovant. Ce module présente un cadre au design unique qui garantit des performances optimales en termes de charge. La structure du cadre long reste inchangée, tandis que le cadre court n'a pas de côté A. Ce design permet au cadre court d'affleurer la surface du verre, maximisant ainsi l'efficacité de la pluie dans l'élimination de la poussière. Il améliore également la capacité de drainage et de purge, renforçant ainsi la capacité d'autonettoyage des modules. L'optimisation de la structure des modules permet de réduire considérablement les pertes de production d'énergie dues à l'accumulation d'eau et de poussière, ce qui résout efficacement le problème de l'accumulation de poussière. Après avoir fait l'objet de tests et de vérifications rigoureux, les modules anti-poussière de Jinergy ont prouvé qu'ils fonctionnaient de manière stable et qu'ils étaient performants dans diverses conditions environnementales difficiles.

Les modules solaires sont installés à un certain angle pour produire plus d'énergie. Cependant, un problème courant est l'accumulation de résidus poussiéreux au bas du module. Pendant les jours de pluie ou lorsque vous les nettoyez, l'eau de pluie ne peut pas passer à travers le bord du module, elle finit par s'accumuler près du bord inférieur, ce qui entraîne une diminution de la production d'énergie et risque de provoquer des taches de chaleur et des motifs d'arc-en-ciel, qui pourraient finalement avoir un impact sur la durée de vie du module.

« Les modules anti-poussière sont spécifiquement conçus pour minimiser l'accumulation de poussière, ce qui leur permet de fonctionner efficacement pendant de longues périodes. Cela évite une diminution des performances et de l'efficacité de la production d'énergie qui peut se produire lorsque la poussière s'accumule. En outre, ces modules accumulent moins de poussière et ont un taux de défaillance plus faible, ce qui réduit les besoins de maintenance et de remplacement. Cela permet non seulement de réduire les coûts de maintenance, mais aussi d'éviter les interruptions de production causées par une maintenance ou un remplacement fréquents, garantissant ainsi un processus de production continu et stable. De plus, l'utilisation de modules anti-poussière peut réduire la fréquence des nettoyages manuels, ce qui permet aux propriétaires de réaliser des économies et d'améliorer leur efficacité opérationnelle », a expliqué Ben Yu, directeur des ventes à l'étranger de Jinergy.

Le module utilise la technologie TOPCon de type n. La cellule TOPCon a un rendement élevé de conversion photoélectrique, ce qui permet d'augmenter l'absorption de la lumière et d'améliorer l'efficacité de la production d'énergie. Grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité et à des processus de production avancés, ce module présente une excellente résistance aux intempéries, à la corrosion et aux dommages mécaniques. L'apparence des modules anti-poussière est simple et soignée, et convient à divers scénarios de distribution, qu'il s'agisse d'applications photovoltaïques domestiques, industrielles et commerciales distribuées ou de centrales électriques à grande échelle, vous pouvez trouver des solutions adaptées.

Au cours de la phase de développement du produit, Jinergy a pris en considération la conception anti-poussière efficace, l'utilisation d'une technologie de pointe, l'accent mis sur les résultats empiriques et la valeur de l'ensemble du cycle de vie. Ces caractéristiques permettent au module de mieux répondre aux besoins des clients, en améliorant l'efficacité de la production d'énergie et les avantages économiques d'un système photovoltaïque.

À propos de Jinergy

Fondé le 31 décembre 2013, Jinneng Clean Energy Technology Ltd. (Jinergy) est un fabricant de systèmes photovoltaïques et un fournisseur d'énergie propre de premier plan à l'échelle mondiale, qui fait partie du groupe Jinneng Holding.

Composées d'experts en photovoltaïque du pays et de l'étranger, les équipes de gestion et de R&D de Jinergy suivent la stratégie de base des itérations technologiques. Grâce à une innovation technologique continue et à une production allégée, Jinergy a atteint la capacité de production de cellules et de modules la plus avancée et la plus rentable. Engagé dans une couverture mondiale, Jinergy étend ses activités à la Chine, à l'Inde, au Japon, au Pakistan, au Mexique, à l'Argentine, à l'Australie, etc. et fournit à ses clients des modules solaires fiables et de haute qualité. Dans le cadre de l'innovation technologique au service du progrès industriel, Jinergy apporte au monde une technologie de fabrication photovoltaïque de pointe et stimule la transformation de la structure énergétique mondiale.