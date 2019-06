Jinergy en SNEC 2019: la eficiencia de los módulos alcanzó el 21,9%

SHANGHÁI, 4 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- El 4 de junio, Jinneng Clean Energy Technology Ltd. (Jinergy), un fabricante fotovoltaico impulsado por la tecnología con sede en China, exhibió tres tecnologías de vanguardia en la 13ª. Conferencia y Exposición Internacional sobre Generación de Energía Fotovoltaica SNEC (2019), celebrada en Shanghái.

En el 13º. Diálogo Global de Líderes de Energía Renovable, celebrado durante la exposición, el Dr. Liyou Yang, Gerente general de Jinergy, dio un discurso de presentación titulado Driving toward and beyond grid parity (Avanzando hacia futuro y Más allá de la paridad de red) y, durante la mesa redonda, dijo: "La innovación tecnológica es la clave para la paridad de red y una industria fotovoltaica más madura. Jinergy sigue la iteración tecnológica y ha hecho grandes innovaciones en términos de eficiencia de módulos, degradación de módulos, rendimiento de módulos y bifacialidad, con el objeto de mejorar la generación de energía y reducir el costo nivelado de la energía (LCOE, por sus siglas en inglés)".

En el 4º. Foro de Desarrolladores de Jinergy (JDF 2019), Gaofei Li, Director técnico de Jinergy, se refirió a los logros de la compañía en detalle. Los dos módulos ordinarios de alta eficiencia de Jinergy (policristalinos y monocristalinos PERC) muestran muy baja degradación mediante la optimización del recubrimiento y el proceso de pasivación, así como un estricto control de las materias primas y los procesos. Con una degradación y PID extremadamente bajas demostradas en la fase I preferida de aplicación fotovoltaica de Datong, los módulos policristalinos de Jinergy brindan más beneficios a los inversores. Además, con una bifacialidad de 78%, el módulo bifacial de doble vidrio PERC de Jinergy genera 5%-25% más energía en la parte trasera. La generación de energía y el LCOE se ven optimizados de manera significativa.

Para lograr un gran avance en el LCOE y alcanzar la paridad de red, Jinergy prepara también el módulo HJT de eficiencia superalta. El módulo HJT de Jinergy presenta generación de energía bifacial, excelente rendimiento bajo luz baja y coeficiente extremadamente bajo de temperatura y degradación, y su generación general de energía aumenta un 44% en comparación con los módulos policristalinos ordinarios. En la actualidad, la eficiencia de producción masiva promedia de las celdas HJT de Jinergy llegó al 23,79%, y la eficiencia de las nuevas celdas en laboratorio alcanzó el 24,73%. La eficiencia de los módulos HJT de Jinergy, puesta a prueba por TUV Rheinland, alcanzó el 21,9%, y la bifacialidad llegó al 93%.

Antes de la exposición, Jinergy recibió su tercer premio a las Mejores 20 Empresas de Paneles Solares de China y su segundo premio APVIA al Logro Tecnológico.

Acerca de Jinergy

Jinergy, una filial dedicada a la energía renovable en el Jinneng Group, uno de los grupos energéticos estatales de China, sigue la estrategia de iteración de tecnología y ha implementado tres generaciones de tecnología de vanguardia: policristalinos, monocristalinos PERC y HJT.

A fines de 2018, Jinergy tenía una capacidad de producción total de 2 GW para módulos policristalinos, monocristalinos PERC y HJT. En 2017, Jinergy comercializaba productos HJT de alta eficiencia, y expandirá su capacidad de producción a escala de GW en tres años.

