Jinergy na Exposição SNEC 2019: A Eficiência do painel atingiu 21,9%

XANGAI, 4 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Em 4 de junho, a Jinneng Clean Energy Technology Ltd. (Jinergy), uma fabricante de produtos fotovoltaicos baseada em tecnologia e sediada na China, apresentou três tecnologia de ponta na 13ª Conferência e Exibição Internacional de Geração de Energia Fotovoltaica (SNEC - International Photovoltaic Power Generation Conference & Exhibition) de 2019, em Xangai.

Durante o 13º Diálogo dos Líderes Globais de Energia Renovável, realizado durante a exibição, o Dr. Liyou Yang, Gerente geral da Jinergy, fez o discurso intitulado''Seguindo em direção para futuro e para além da paridade da rede e, durante o discurso, ele mencionou, "A inovação tecnológica é a chave para a paridade da rede e para um setor mais maduro da energia fotovoltaica. A Jinergy segue a iteração tecnológica e fez progressos em termos de eficiência, degradação, desempenho e bifacialidade dos módulos, visando melhorar a geração de energia e diminuir o custo nivelado de energia (LCOE)".

Durante o 4º Fórum de Desenvolvedores da Jinergy (JDF 2019), Sr. Gaofei Li, diretor técnico da Jinergy, descreveu em detalhes as realizações da Jinergy. Ambos os módulos ordinários de alta eficiência da Jinergy (policristalinos e PERC monocristalinos) demonstraram degradação muito baixa através da otimização do processo de revestimento e passivação, bem como controle rigoroso da matérias primas e dos processos. Pela degradação e degradação induzida pelo potencial (PID) extremamente baixas demonstrada no projeto PV fase I de Datong, os módulos policristalinos da Jinergy trazem mais benefícios para os investidores. Além disso, pela bifacialidade de 78%, o módulo PERC bifacial de vidro duplo da Jinergy gera a energia adicional de 5% a 25% a partir do lado posterior. A geração de energia e o LCOE são otimizados de forma significativa.

Para levar o progresso do LCOE e realizar a paridade da rede, a Jinergy também fornece o módulo HJT de eficiência superalta, apresentando as ventagens de energia bifacial, excelente desempenho em luz baixa, coeficiente de temperatura e degradação ultra baixos, a geração total de energia do módulo HJT da Jinergy aumenta 44% em relação aos módulos policristalinos ordinários. Atualmente, a eficiência da produção média da célula HJT da Jinergy alcançou 23,79% e a eficiência das novas células no laboratório alcançou 24,73%. Testada pela TUV Rheinland, a eficiência do painel HJT da Jinergy atingiu 21,9% e a bifacialidade, 93%.

Antes da exibição, a Jinergy recebeu seu terceiro prêmio ''20 Melhores Fabricante de Painéis Solares da China (China Top 20 Solar Panel Enterprises Award) e seu segundo prêmio ''Conquista tecnológica da Associação Asiática do Setor Fotovoltaico (APVIA Technological Achievement Award).

Sobre a Jinergy

A Jinergy, filial dedicada à energia renovável do Jinneng Group, um dos grupos estatais de energia da China, segue a estratégia de iteração de tecnologia e fornece as três gerações de tecnologia de ponta, ou seja, módulos policristalinos, monocristalinos PERC e HJT.

Ao final de 2018, a Jinergy tinha a capacidade total de 2 GW de módulos policristalinos, monocristalinos PERC e HJT. Em 2017, a Jinergy comercializou os produtos HJT de alta eficiência e expandirá sua capacidade de produção para escala GW dentro de três anos.

FONTE Jinneng Clean Energy Technology Ltd.

