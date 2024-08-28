京東全球售海外物流履約升級 美國運費直降50%、包裹最快5日達

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 北京時間8月28日，京東旗下出口商品一站式消費平台京東全球售宣佈，在美國、日本、新加坡等地進行物流履約升級，在此前官方直郵、三方集運兩種運輸模式基礎上，推出特快直郵-空運、標準直郵-空運、經濟直郵-海運三種全新履約模式，以滿足海外消費者對不同配送時效、不同郵費價格的消費體驗需要。

京東全球售目前主要面向海外華人用戶，物流履約升級後，海外消費者購買京東自營商品可享受大幅運費減免以及更快捷的配送服務。對於不滿足包郵條件的商品，美國直郵首重運費將較此前下降50%，海運首重運費低至58元起；新加坡消費者選擇空運運輸，首重運費低至20元。另外，選擇特快直郵-空運的消費者，還可享受包裹最快5日送達的購物體驗。

同時，京東全球售還將在美國、日本推出「特快直郵-空運1件包郵」活動，更有40萬京東自營商品分別面向美國、新加坡消費者，提供滿618元包郵和滿218元包郵服務，為當地消費者帶來京東自營品質、價同國內的高性價比消費體驗。

海外物流履約能力升級 特快直郵最快5日送達

京東全球售此次推出三種全新的直郵履約模式，以不同配送時效、不同運費成本，將為海外消費者提供差異化送貨上門的消費體驗。其中，特快空運是通過優選國際快遞承接，能為海外消費者提供最快5日送達的消費體驗；標準空運則通過整合優質航班資源及海外派送服務商，為消費者提供更具性價比的空運配送服務。經濟海運為京東全球售攜手各大航司資源，為消費者提供的海運配送服務。

目前，三種全新履約模式均已在美國地區率先上線。以某款3C數碼產品為例，在不滿足包郵條件的情況下，美國消費者通過京東APP購買該款商品，選擇「特快直郵—空運」方式運輸，預計會在5-10個工作日內送達；選擇「標準直郵-空運」、「經濟直郵-海運」方式運輸，配送時間分別需要10-15個工作日、25-30個工作日，但對應的運費價格相對較低。

除美國市場外，京東全球售海外物流履約升級計劃也已在日本、新加坡等地不同程度落地。京東全球售方面表示，對於此次物流履約能力升級，京東全球售將依托京東完善的跨境供應鏈基礎設施能力及優勢，攜手國際優質物流服務合作夥伴，為海外消費者提供更加多元化的物流配送方式選擇。目前，根據各地物流基礎設施建設情況不同，三種新的履約模式在不同國家開通情況也略有差異。未來京東全球售將持續提升物流履約能力，為更多海外的消費者帶來豐富的優質國貨好物，並提供更實惠、更快捷的跨境購物體驗。

海外多地用戶可享滿額包郵 品質好物價同國內

作為京東旗下出口商品一站式消費平台，目前京東全球售已實現3C數碼、家電家居、服飾美妝、圖書、食品等全品類覆蓋。京東全球售消費趨勢顯示，僅自今年以來，電腦辦公、圖書、手機通訊、數碼、運動戶外是最受海外消費者青睞的Top5品類。而為給更多海外消費者帶來更豐富的品質國貨，以及更實惠的價格，在推動海外物流履約能力提升的同時，此次京東全球售也推出了一系列包郵服務。

其中，面向美國消費者，伴隨此次履約服務升級，京東全球售在當地推出「特快直郵-空運1件包郵」專區，包括大牌手機、熱銷筆記本/遊戲本、平板電腦等商品，消費者在專區內選購任意件數的商品，選擇特快直郵-空運，即可享受包郵服務。而對於追求性價比的消費者，京東全球售也推出了標準直郵-空運滿618元包郵服務。

同時，正逢開學季，北京時間8月28日0點起，京東圖書已啟動「超級品類日」促銷活動，為國內消費者提供海量優質讀物、實惠價格，以及部分自營圖書滿300元立減100元等優惠活動。對於海外消費者，不僅同樣可以在京東買到國內的品質好書，享受和國內消費者一樣的優惠力度，而且還有機會額外領取滿999元減100元的專屬優惠券，以及圖書儲值卡充值500元送50元等優惠。8月29日晚8點活動正式開啟後，海外消費者購買圖書類商品，上述優惠可進行多檔疊加，至高可減250元。

另外，美國和加拿大的消費者在購買京東自營圖書時，實付滿888元，選擇經濟直郵-海運方式運輸，還可分別享受10KG免郵（運費最高減215元）、6KG免郵（運費最高減205元）的運費減免優惠。

而在新加坡，此次京東全球售也推出了全品類滿218元直郵海運包郵、買休閒零食滿268元集運海運3KG免郵等優惠。在日本，也推出了特快直郵-空運1件包郵等活動。

京東全球售