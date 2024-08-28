京东全球售海外物流履约升级 美国运费直降50%、包裹最快5日达

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 北京时间8月28日，京东旗下出口商品一站式消费平台京东全球售宣布，在美国、日本、新加坡等地进行物流履约升级，在此前官方直邮、三方集运两种运输模式基础上，推出特快直邮-空运、标准直邮-空运、经济直邮-海运三种全新履约模式，以满足海外消费者对不同配送时效、不同邮费价格的消费体验需要。

京东全球售目前主要面向海外华人用户，物流履约升级后，海外消费者购买京东自营商品可享受大幅运费减免以及更快捷的配送服务。对于不满足包邮条件的商品，美国直邮首重运费将较此前下降50%，海运首重运费低至58元起；新加坡消费者选择空运运输，首重运费低至20元。另外，选择特快直邮-空运的消费者，还可享受包裹最快5日送达的购物体验。

同时，京东全球售还将在美国、日本推出"特快直邮-空运1件包邮"活动，更有40万京东自营商品分别面向美国、新加坡消费者，提供满618元包邮和满218元包邮服务，为当地消费者带来京东自营品质、价同国内的高性价比消费体验。

海外物流履约能力升级 特快直邮最快5日送达

京东全球售此次推出三种全新的直邮履约模式，以不同配送时效、不同运费成本，将为海外消费者提供差异化送货上门的消费体验。其中，特快空运是通过优选国际快递承接，能为海外消费者提供最快5日送达的消费体验；标准空运则通过整合优质航班资源及海外派送服务商，为消费者提供更具性价比的空运配送服务。经济海运为京东全球售携手各大航司资源，为消费者提供的海运配送服务。

目前，三种全新履约模式均已在美国地区率先上线。以某款3C数码产品为例，在不满足包邮条件的情况下，美国消费者通过京东APP购买该款商品，选择"特快直邮—空运"方式运输，预计会在5-10个工作日内送达；选择"标准直邮-空运"、"经济直邮-海运"方式运输，配送时间分别需要10-15个工作日、25-30个工作日，但对应的运费价格相对较低。

除美国市场外，京东全球售海外物流履约升级计划也已在日本、新加坡等地不同程度落地。京东全球售方面表示，对于此次物流履约能力升级，京东全球售将依托京东完善的跨境供应链基础设施能力及优势，携手国际优质物流服务合作伙伴，为海外消费者提供更加多元化的物流配送方式选择。目前，根据各地物流基础设施建设情况不同，三种新的履约模式在不同国家开通情况也略有差异。未来京东全球售将持续提升物流履约能力，为更多海外的消费者带来丰富的优质国货好物，并提供更实惠、更快捷的跨境购物体验。

海外多地用户可享满额包邮 品质好物价同国内

作为京东旗下出口商品一站式消费平台，目前京东全球售已实现3C数码、家电家居、服饰美妆、图书、食品等全品类覆盖。京东全球售消费趋势显示，仅自今年以来，电脑办公、图书、手机通讯、数码、运动户外是最受海外消费者青睐的Top5品类。而为给更多海外消费者带来更丰富的品质国货，以及更实惠的价格，在推动海外物流履约能力提升的同时，此次京东全球售也推出了一系列包邮服务。

其中，面向美国消费者，伴随此次履约服务升级，京东全球售在当地推出"特快直邮-空运1件包邮"专区，包括大牌手机、热销笔记本/游戏本、平板电脑等商品，消费者在专区内选购任意件数的商品，选择特快直邮-空运，即可享受包邮服务。而对于追求性价比的消费者，京东全球售也推出了标准直邮-空运满618元包邮服务。

同时，正逢开学季，北京时间8月28日0点起，京东图书已启动"超级品类日"促销活动，为国内消费者提供海量优质读物、实惠价格，以及部分自营图书满300元立减100元等优惠活动。对于海外消费者，不仅同样可以在京东买到国内的品质好书，享受和国内消费者一样的优惠力度，而且还有机会额外领取满999元减100元的专属优惠券，以及图书储值卡充值500元送50元等优惠。8月29日晚8点活动正式开启后，海外消费者购买图书类商品，上述优惠可进行多档叠加，至高可减250元。

另外，美国和加拿大的消费者在购买京东自营图书时，实付满888元，选择经济直邮-海运方式运输，还可分别享受10KG免邮（运费最高减215元）、6KG免邮（运费最高减205元）的运费减免优惠。

而在新加坡，此次京东全球售也推出了全品类满218元直邮海运包邮、买休闲零食满268元集运海运3KG免邮等优惠。在日本，也推出了特快直邮-空运1件包邮等活动。

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