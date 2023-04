Jiuzhou Pharmaceutical accueille RayHua au sein du groupe

TAIZHOU, Chine, 27 avril 2023 /PRNewswire/ -- Nous sommes ravis d'annoncer que RayHua (Zhongshan) Pharmaceutical Co., Ltd. est officiellement devenu membre de Jiuzhou Pharmaceutical. Ce changement renforcera notre capacité de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de formulation, accélérera la mise en œuvre de notre stratégie de plateforme intégrée suivant le modèle « API (principes pharmaceutiques actifs) + Formulation » et facilitera le lancement rapide de produits de haute qualité pour mieux servir les clients de Jiuzhou, Raybow Europe et Raybow USA.

Cette intégration a eu lieu après que Jiuzhou Pharmaceutical et Sandoz (Chine) ont signé un accord de vente et d'achat le 27 septembre 2022, afin d'acquérir 100 % de la participation de RayHua Zhongshan, une nouvelle filiale de Sandoz (Chine) pour accueillir les installations du site. L'acquisition nous a permis de faire progresser notre stratégie de CDMO pour le modèle « API + Formulation ».

Avant l'acquisition, le site de fabrication a été établi par Sandoz, une division de Novartis, en Chine. Il dispose d'une capacité de production de formulation de classe mondiale, d'une équipe de gestion de haute qualité, d'une technologie de production et de fabrication de pointe et de systèmes de gestion de la qualité et de gestion des opérations qui répondent aux normes internationales. Le site de formulation est strictement conforme aux normes GMP chinoises, ainsi qu'aux normes de qualité globales unifiées de Novartis Group.

Cette acquisition donne à Jiuzhou un contrôle strict sur l'ensemble du processus depuis le développement des fournisseurs, les tests de matériaux entrants, la production des produits, les tests et la mise en marché des produits finis, le signalement des effets indésirables et le traitement des plaintes des clients pour assurer la haute qualité des produits.

Avec RayHua Zhongshan qui rejoint Jiuzhou Pharmaceutical, nous allons encore transformer et développer notre projet de CDMO de formulation, améliorer les installations de soutien, et construire une usine verte avec une faible consommation d'énergie, de faibles émissions et un rendement élevé.

Nous sommes heureux d'accueillir RayHua Zhongshan dans notre groupe et nous nous réjouissons de l'impact positif que cette intégration apportera à nos clients, aux parties prenantes et au secteur de la santé dans son ensemble.

