Jiuzhou Pharmaceutical heißt RayHua als Gruppenmitglied willkommen

TAIZHOU, China, 26. April 2023 /PRNewswire/ -- Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass RayHua (Zhongshan) Pharmaceutical Co., Ltd. offiziell Mitglied von Jiuzhou Pharmaceutical geworden ist. Dieser Schritt wird unsere CDMO-Formulierungskapazitäten erhöhen, die Umsetzung unserer integrierten Plattformstrategie „API + Formulierung" beschleunigen und die schnelle Einführung hochwertiger Produkte erleichtern, um unsere Kunden in Jiuzhou, Raybow Europe und Raybow USA besser zu bedienen.

Diese Integration erfolgte, nachdem Jiuzhou Pharmaceutical und Sandoz (China) am 27. September 2022 einen Kaufvertrag über den Erwerb von 100 % der Anteile an RayHua Zhongshan, einer neu gegründeten Tochtergesellschaft von Sandoz (China), unterzeichnet hatten, in der die Standortanlagen untergebracht werden. Die Übernahme hat es uns ermöglicht, unsere CDMO-Strategie „API + Formulierung" voranzutreiben.

Vor der Übernahme wurde die Produktionsstätte von Sandoz, einer Division von Novartis, in China errichtet. Das Unternehmen verfügt über erstklassige Produktionskapazitäten für Formulierungen, ein hochqualifiziertes Managementteam, fortschrittliche Produktions- und Fertigungstechnologien sowie Qualitätsmanagement- und Betriebsmanagementsysteme, die internationalen Standards entsprechen. Der Formulierungsstandort hält sich streng an die chinesischen GMP-Standards sowie an die weltweit einheitlichen Qualitätsstandards der Novartis-Gruppe.

Diese Akquisition ermöglicht Jiuzhou eine strenge Kontrolle des gesamten Prozesses, von der Entwicklung der Zulieferer, der Prüfung der eingehenden Materialien, der Produktherstellung, der Prüfung und Freigabe der fertigen Produkte, der Meldung von unerwünschten Wirkungen und der Bearbeitung von Kundenbeschwerden, um die hohe Qualität der Produkte zu gewährleisten.

Mit dem Beitritt von RayHua Zhongshan zu Jiuzhou Pharmaceutical werden wir unser CDMO-Formulierungsprojekt weiter umgestalten und ausbauen, die unterstützenden Einrichtungen verbessern und eine grüne Fabrik mit niedrigem Energieverbrauch, geringen Emissionen und hoher Effizienz errichten.

Wir freuen uns, RayHua Zhongshan in unserer Familie begrüßen zu dürfen, und sind gespannt auf die positiven Auswirkungen, die diese Integration für unsere Kunden, Aktionäre und die Gesundheitsbranche insgesamt haben wird.

Jiuzhou Pharmaceutical – Fürs Leben sorgen | Gesundheit erhalten

