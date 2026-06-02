JK Tech lance l'unité Gemini Enterprise dédiée pour accélérer l'adoption de l'IA dans les entreprises

La nouvelle unité fournira des solutions de bout en bout alimentées par Gemini couvrant l'orchestration de plateforme, l'IA agentique, et la transformation de l'entreprise.

LONDRES, 2 juin 2026 /PRNewswire/ -- JK Tech, une société de services de données et d'IA axée sur l'IA générative, a annoncé le lancement de son unité Gemini Enterprise dédiée, marquant une étape importante dans son engagement à apporter des capacités d'IA de pointe aux entreprises clientes. La nouvelle unité est conçue pour aider les organisations à exploiter pleinement le potentiel de l'IA de Google, Gemini, grâce à des cadres structurés, évolutifs et prêts à l'emploi, renforçant ainsi la position de JK Tech en tant que destination unique pour tous les services liés à Google Cloud.

De la migration des données dans le cloud et de l'IA agentique aux licences Workspace, en passant par le développement d'applications d'entreprise et l'orchestration multi-agents, JK Tech offre un portefeuille Google Cloud complet et de bout en bout qui évite aux entreprises d'avoir à chercher au-delà d'un seul partenaire de confiance.

Construite sur les capacités éprouvées de JK Tech en matière d'IA et de données, l'unité Gemini Enterprise permettra aux entreprises de passer rapidement de l'expérimentation de l'IA à des déploiements de production évolutifs. La pratique alliera les technologies d'IA avancées de Google aux solutions propriétaires de JK Tech, y compris JIVA, un orchestrateur d'IA agentique, et Orbiee, une plateforme de commerce conversationnel, pour fournir des résultats spécifiques au secteur pour le commerce de détail, les biens de grande consommation, l'assurance, et d'autres secteurs à forte intensité de données. Ces plateformes permettent une coordination transparente des agents d'IA, des flux de travail et des données d'entreprise, aidant les entreprises à rendre Gemini opérationnel à grande échelle avec rapidité et confiance.

En renforçant son partenariat avec Google Cloud, JK Tech approfondira sa pratique Google Workspace avec des offres ciblées sur la migration des données dans le cloud, l'IA agentique, et l'adoption de Workspace par les entreprises, aidant les organisations à moderniser leur infrastructure de collaboration dans le cadre de leur parcours plus large de transformation IA.

« Le lancement de notre unité Gemini Enterprise est un moment décisif pour JK Tech. Il reflète notre vision stratégique visant à fournir aux clients un parcours de transformation complet basé sur Google Cloud, de la modernisation des données et de la migration vers le cloud à l'IA alimentée par Gemini, aux flux de travail agentiques et à l'innovation commerciale. Nous ne nous contentons pas de mettre l'IA en œuvre, nous architecturons des entreprises intelligentes. Avec JIVA et Orbiee au cœur, nous offrons à nos clients un fondement à l'épreuve du temps pour faire évoluer Gemini à tous les niveaux de leur entreprise », a déclaré Tanuj Singh, VP principal, responsable du marketing et des ventes pour le Royaume-Uni et l'Europe chez JK Tech.

En outre, Vedang Singhania, responsable des ventes - nouvelles activités chez JK Tech, a déclaré : « Gemini représente un changement générationnel dans la façon dont les entreprises décident, travaillent et se développent. Chez JK Tech, nous avons développé les capacités, les plateformes et les partenariats nécessaires pour être le partenaire Google Cloud le plus fiable qu'une entreprise puisse avoir. Nous sommes impatients d'approfondir ces conversations sur la scène mondiale, notamment lors du prochain Google Cloud Summit Nordics le 3 juin, où nous espérons explorer de nouvelles opportunités passionnantes ».

L'unité Gemini Enterprise de JK Tech est disponible pour les clients de tous les secteurs qui cherchent à accélérer leur parcours d'adoption de l'IA avec une expertise de mise en œuvre de confiance et une infrastructure de niveau entreprise.

À propos de JK Tech

JK Tech est une société leader dans les solutions d'IA et de données qui aide les entreprises à accélérer leur transformation grâce à Google Cloud, Gemini, et l'IA agentique. En tant que partenaire stratégique de Google Cloud, JK Tech propose des solutions de modernisation du cloud, de plateformes de données, d'analyse, d'ingénierie de l'IA, d'automatisation intelligente et d'IA d'entreprise. Ses plateformes propriétaires - JIVA, l'orchestrateur d'IA agentique, Ontologos, la plateforme d'intelligence sémantique, et Orbiee, la plateforme de commerce conversationnel - permettent aux organisations d'obtenir des informations fiables, d'automatiser les décisions et d'étendre l'adoption de l'IA.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.jktech.com. Retrouvez JK Tech sur X, LinkedIn

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