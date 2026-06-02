JK Tech startet spezielle Gemini Enterprise Unit zur Beschleunigung der KI-Einführung in Unternehmen

Neue Einheit soll End-to-End-Lösungen auf Basis von Gemini anbieten, die Plattform-Orchestrierung, agentenbasierte KI und Unternehmenstransformation umfassen

LONDON, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- JK Tech, ein führendes, auf KI fokussiertes Daten- und KI-Dienstleistungsunternehmen, hat den Start seiner dedizierten Gemini Enterprise Unit bekannt gegeben und damit einen wichtigen Meilenstein in seinem Bestreben gesetzt, seinen Unternehmenskunden modernste KI-Funktionen zur Verfügung zu stellen. Die neue Einheit ist darauf ausgerichtet, Unternehmen dabei zu helfen, das volle Potenzial von Google Gemini AI durch strukturierte, skalierbare und geschäftsfähige Frameworks auszuschöpfen, und stärkt damit die Position von JK Tech als als zentrale Anlaufstelle für alle Google Cloud-bezogenen Dienstleistungen.

Von der Cloud-Datenmigration und agentenbasierter KI bis hin zu Workspace-Lizenzierung, der Entwicklung von Unternehmensanwendungen und der Multi-Agenten-Orchestrierung bietet JK Tech ein umfassendes End-to-End-Portfolio für Google Cloud, sodass Unternehmen sich auf einen einzigen vertrauenswürdigen Partner verlassen können.

Die Gemini Enterprise Unit basiert auf den bewährten KI- und Datenkapazitäten von JK Tech und wird es Unternehmen ermöglichen, schnell von KI-Experimenten zu skalierbaren Produktionsimplementierungen überzugehen. Das Unternehmen wird die fortschrittlichen KI-Technologien von Google mit den firmeneigenen Lösungen von JK Tech kombinieren, darunter JIVA, ein agentenbasierter KI-Orchestrator, und Orbiee, eine Conversational-Commerce-Plattform, um branchenspezifische Ergebnisse für den Einzelhandel, Verbrauchsgüter (CPG), Versicherungen und andere datenintensive Branchen zu erzielen. Diese Plattformen ermöglichen eine nahtlose Koordination von KI-Agenten, Workflows und Unternehmensdaten und helfen Unternehmen, Gemini schnell und zuverlässig in großem Maßstab einzusetzen.

Um die Partnerschaft mit Google Cloud weiter zu stärken, wird JK Tech seine Google Workspace Praxis mit fokussierten Angeboten in den Bereichen Cloud-Datenmigration, Agenten-KI und Workspace-Einführung in Unternehmen vertiefen und Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Kollaborationsinfrastruktur im Rahmen ihrer breiteren KI-Transformationsreise unterstützen.

„Die Einführung unserer Gemini Enterprise Unit ist ein entscheidender Moment für JK Tech. Es spiegelt unsere strategische Vision wider, unseren Kunden eine umfassende, von Google Cloud gesteuerte Transformationsreise zu bieten – von der Datenmodernisierung und Cloud-Migration bis hin zu Gemini-basierter KI, agentenbasierten Workflows und Geschäftsinnovationen. Wir implementieren nicht einfach nur KI, wir gestalten intelligente Unternehmen. Mit JIVA und Orbiee als Kernstück bieten wir unseren Kunden eine zukunftssichere Grundlage, um Gemini auf allen Ebenen ihres Geschäfts zu skalieren", sagt Tanuj Singh, Sr. VP, Head – Marketing & UK/Europe Sales bei JK Tech.

Ergänzend dazu sagte Vedang Singhania, Head of Sales – New Business bei JK Tech: „Gemini repräsentiert einen Generationswechsel in der Art und Weise, wie Unternehmen entscheiden, arbeiten und wachsen werden. Bei JK Tech haben wir die Fähigkeiten, Plattformen und Partnerschaften aufgebaut, um der zuverlässigste Google Cloud-Partner zu sein, den ein Unternehmen haben kann. Wir freuen uns darauf, diese Gespräche auf der globalen Bühne zu vertiefen, unter anderem auf dem kommenden Google Cloud Summit Nordics am 3. Juni, wo wir hoffentlich spannende neue Möglichkeiten erkunden werden."

Die Gemini Enterprise Unit von JK Tech steht Kunden aus allen Branchen zur Verfügung, die ihre KI-Einführung mit zuverlässigem Implementierungs-Know-how und einer unternehmensgerechten Infrastruktur beschleunigen möchten.

Informationen zu JK Tech

JK Tech ist ein führender Anbieter von KI- und Datenlösungen, der Unternehmen dabei hilft, die Transformation durch Google Cloud, Gemini und Agentic AI zu beschleunigen. Als strategischer Google Cloud-Partner bietet JK Tech Cloud-Modernisierung, Datenplattformen, Analytik, KI-Engineering, intelligente Automatisierung und KI-Lösungen für Unternehmen. Die firmeneigenen Plattformen JIVA, der Agentic AI Orchestrator, Ontologos, die Plattform für semantische Intelligenz, und Orbiee, die Conversational-Commerce-Plattform, ermöglichen es Unternehmen, verlässliche Erkenntnisse zu gewinnen, Entscheidungen zu automatisieren und den Einsatz von KI zu skalieren.

Weitere Informationen finden Sie auf www.jktech.com. Folgen Sie JK Tech auf X, LinkedIn

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