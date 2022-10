JKN Global Group rachète l'organisation Miss Univers à IMG

La transaction va permettre à JKN Global Group (« JKN ») d'élargir son portefeuille de propriétés de diffusion et de divertissement pour devenir un leader mondial de l'omnicanal.

L'acquisition vise à tirer parti de l'héritage de plus de 70 ans de l'organisation Miss Univers, notamment en investissant davantage dans les possibilités de licence et de merchandising.

Avec l'annonce d'aujourd'hui, Anne Jakapong Jakrajutatip, présidente-directrice générale de JKN, devient la première femme propriétaire dans l'histoire de l'organisation Miss Univers.

BANGKOK, 27 octobre 2022 /PRNewswire/ -- JKN, un conglomérat de médias et de contenu appartenant à la Thaïlande, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de l'organisation Miss Univers auprès d'IMG.

Anne Jakapong Jakrajutatip, CEO of JKN Global Group, and the first woman owner of The Miss Universe Organization

L'organisation Miss Univers est une organisation internationale et inclusive qui célèbre les femmes de tous les milieux, de toutes les cultures et de toutes les traditions, et qui existe pour défendre un avenir forgé par les femmes et bon pour tous. Après 71 ans, MISS UNIVERSE® est l'une des compétitions les plus anciennes et les plus regardées au monde, diffusée dans 165 pays et vue par plus d'un demi-milliard de personnes chaque année.

Dirigée par Amy Emmerich, PDG, et Paula Shugart, présidente, l'organisation Miss Univers offre une plateforme mondiale à plus de 10 000 femmes chaque année, qui peuvent ainsi apporter des changements positifs grâce à leurs activités personnelles, professionnelles et philanthropiques dans le monde entier. L'annonce d'aujourd'hui, ainsi que les récents changements apportés au règlement afin d'accroître l'admissibilité des concurrents, renforcent l'engagement de l'organisation en faveur de l'inclusion. Anne Jakapong Jakrajutatip, directrice générale de JKN Global Group, devient la première femme propriétaire de l'organisation Miss Univers. Cette transition permet à JKN d'élargir son portefeuille de propriétés mondiales de diffusion et de médias dans le domaine du divertissement et des produits de consommation. L'acquisition de JKN s'appuiera sur la marque et la vision fortes de l'Organisation Miss Univers, en développant une proposition intégrée et convaincante avec de nouvelles opportunités pour développer l'activité sur des marchés clés et inexploités, notamment en Asie.

Lors de l'annonce, JKN a fait part de ses plans pour générer une valeur supplémentaire basée sur la force naturelle de la marque Miss Univers, y compris le lancement prochain de MU Lifestyle : une nouvelle branche de licence et de merchandising de l'organisation Miss Univers qui tirera parti de la force de la marque Miss Univers et du portefeuille lifestyle de JKN pour créer une nouvelle gamme de produits, ainsi que des opportunités de divertissement et d'affaires diverses qui reflètent la force de la marque.

Anne Jakapong Jakrajutatip, présidente-directrice générale de JKN Global Group, a déclaré : « Nous sommes incroyablement honorés d'acquérir l'organisation Miss Univers et de travailler avec son équipe de direction visionnaire. La portée mondiale de l'organisation, ses relations avec des partenaires et des marques internationales, ainsi que la richesse de son contenu, de ses licences et de ses opportunités de merchandising en font un ajout solide et stratégique à notre portefeuille. Nous cherchons non seulement à poursuivre son héritage en offrant une plateforme à des individus passionnés issus de divers milieux, cultures et traditions, mais aussi à faire évoluer la marque pour la prochaine génération. »

Amy Emmerich, directrice générale, et Paula Shugart, présidente, de l'organisation Miss Univers ont partagé : « Nous sommes ravis de poursuivre l'évolution de l'organisation Miss Univers avec JKN. Nos relations avec des partenaires et des marques internationales n'ont jamais été aussi fortes, et notre approche progressive continue de nous positionner à l'avant-garde de notre industrie. Nous tenons à remercier IMG de nous avoir fourni une base pour réaliser nos aspirations pour la marque. »

SOURCE JKN Global Group