JMGO lance le PicoFlix : un projecteur véritablement portable alimenté par batterie avec FlexiSmart Intelligent

Le PicoFlix est doté de l'emblématique design à cardan, de la technologie FlexiSmart Intelligent, de Google TV intégrée, et d'une autonomie de 4,5 heures pour une portabilité optimale.

SHENZHEN, Chine, 9 octobre 2024 /PRNewswire/ -- JMGO, pionnier de la technologie des projecteurs intelligents, est fier d'annoncer le lancement du PicoFlix, le dernier projecteur portable alimenté par batterie. Il s'agit d'une étape importante pour JMGO dans le secteur des projecteurs portables.

Une véritable portabilité : une taille compacte, l'emblématique design à cardan, et une utilisation prolongée sans branchement

Le PicoFlix est doté d'un boîtier durable en alliage d'aluminium avec une finition noire profonde, pesant seulement 1,3 kg et mesurant 24 cm de long et 8 cm de diamètre, garantissant la solidité sans sacrifier la portabilité.

Le projecteur intègre l'emblématique design à cardan de JMGO, qui offre une plage de réglage de 127 degrés. Les utilisateurs peuvent projeter sur n'importe quelle surface - mur, plafond ou angles non conventionnels - en tournant simplement le bouton, tandis que la correction d'image en temps réel garantit une expérience visuelle fluide.

Prenant en charge trois modes d'alimentation - Éco, Standard et Augmenté - Picoflix offre jusqu'à 4,5 heures de lecture ininterrompue, ce qui permet aux utilisateurs de regarder deux films sans avoir à le recharger. L'interface Type-C permet une charge rapide de 65 W pour plus de commodité.

FlexiSmart Intelligent : la technologie qui change la donne pour une projection sans effort

PicoFlix est doté d'un système intelligent de pointe avec correction automatique instantanée de la distorsion trapézoïdale, utilisant des algorithmes avancés pour ajuster l'image en quelques millisecondes. Ce système garantit un réalignement automatique pour une visualisation optimale, ce qui permet une configuration fluide sans ajustements manuels.

Parmi les autres fonctions, citons l'ajustement automatique de l'écran, qui aligne parfaitement l'image sur l'écran, et la protection intelligente des yeux, qui réduit la luminosité lorsque des personnes ou des animaux s'approchent de la source lumineuse, afin de renforcer la sécurité et la protection des yeux.

Des images de qualité supérieure avec Google TV sous licence

Le PicoFlix est doté d'une source lumineuse LED de qualité supérieure avec 450 lumens ANSI et une résolution 1080P FHD, projetant jusqu'à 150 pouces. Il transforme n'importe quel espace en une expérience visuelle immersive, que ce soit sur le mur d'un salon, au plafond d'une chambre ou lors d'activités en plein air.

Avec Google TV intégrée, PicoFlix offre un accès à plus de 10 000 applications, dont Netflix. Les raccourcis à distance permettent d'accéder instantanément à Netflix, YouTube et Prime Video directement, ce qui en fait un centre de divertissement complet à guichet unique.

Disponibilité et prix

Les nouveaux PicoFlix sont désormais disponibles sur Amazon et sur les sites web mondiaux aux États-Unis et en Europe (Allemagne, France, Italie et Espagne). Il est proposé au prix de 599 USD et 599 euros.

À propos de JMGO

Depuis 2011, JMGO se consacre à la fourniture d'expériences immersives sur grand écran. Elle vise à créer un écosystème de divertissement à domicile tout-en-un de premier plan englobant le matériel, le contenu et les logiciels pour un marché mondial.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2519288/JMGO.jpg