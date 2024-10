JMGO lanceert de PicoFlix: Een echt draagbare projector op batterijen met FlexiSmart Intelligent

PicoFlix heeft een iconisch Gimbal-ontwerp, FlexiSmart Intelligent, ingebouwde Google TV en een afspeeltijd van 4,5 uur zonder stekker voor ultieme draagbaarheid

SHENZHEN, China, 9 oktober 2024 /PRNewswire/ -- JMGO, een pionier in slimme projectortechnologie, kondigt met trots de lancering van PicoFlix, de nieuwste draagbare projector op batterijen, aan. Dit is een belangrijke mijlpaal voor JMGO in de sector van draagbare projectoren.

Echte draagbaarheid: Compact formaat, iconisch Gimbal-ontwerp en langdurig gebruik zonder stekker

JMGO

PicoFlix heeft een duurzame behuizing van aluminiumlegering met een diepzwarte afwerking, hij weegt slechts 1,3 kg en meet 24 cm in lengte en 8 cm in diameter, waardoor hij stevig is zonder aan draagbaarheid in te boeten.

De projector is voorzien van het iconische gimbalontwerp van JMGO en heeft een instelbereik van 127 graden. Gebruikers kunnen projecteren op elk oppervlak, muur, plafond of ongebruikelijke hoeken, door simpelweg aan de knop te draaien. Realtime beeldcorrectie zorgt voor een soepele kijkervaring.

Met ondersteuning voor drie energiestanden - Eco, Standaard en Verhoogd - biedt PicoFlix tot 4,5 uur ononderbroken afspeeltijd, zodat gebruikers twee films kunnen kijken zonder op te hoeven laden. Een Type-C interface maakt snelladen van 65 W mogelijk voor een groter gebruiksgemak.

FlexiSmart Intelligent: Baanbrekend voor moeiteloze projectie

PicoFlix heeft een geavanceerd intelligent systeem met Instant Auto Keystone Correction, dat geavanceerde algoritmes gebruikt om het beeld in milliseconden aan te passen. De automatische uitlijning zorgt voor een optimale weergave, waardoor een naadloze installatie zonder handmatige aanpassingen mogelijk is.

Extra functies zijn onder andere Auto Screen Fitting, dat het beeld perfect uitlijnt met het scherm, en Smart Eye Protection, dat de helderheid vermindert wanneer mensen of huisdieren de lichtbron naderen om de veiligheid en bescherming van de ogen te verbeteren.

Hoogwaardige beelden met gelicentieerde Google TV

PicoFlix heeft een LED-lichtbron van hoge kwaliteit met 450 ANSI lumen en 1080P FHD-resolutie, waarmee je tot bijna 4 meter kunt projecteren. Hiermee maakt het van elke ruimte een meeslepende kijkervaring, of het nu op de muur van een woonkamer, het plafond van een slaapkamer of tijdens activiteiten buitenshuis is.

Met ingebouwde Google TV biedt PicoFlix toegang tot meer dan 10.000 apps, waaronder Netflix. Snelkoppelingen op afstand bieden direct toegang tot Netflix, YouTube en Prime Video. Daarmee is het een complete one-stop entertainment hub.

Beschikbaarheid en prijzen

De nieuwe PicoFlix is nu verkrijgbaar op Amazon en wereldwijde websites in de VS en Europa (Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje). De prijs is $ 599 USD en € 599 Euro.

Over JMGO

JMGO legt zich sinds 2011 toe op het leveren van meeslepende ervaringen op groot scherm. Het bedrijf heeft als missie om een vooraanstaand alles-in-één home entertainment ecosysteem te creëren dat hardware, content en software voor een wereldwijde markt omvat.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2519288/JMGO.jpg