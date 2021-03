Jobandtalent erhält €100m vom SoftBank Vision Fund 2 für die weitere Expansion

Das Unternehmen sichert zusätzlich eine €83 Mio. Fremdfinanzierung von BlackRock

MADRID, 10. März 2021 /PRNewswire/ -- Heute gab Jobandtalent - eine der weltweit führenden digitalen Personaldienstleister - bekannt, dass das Unternehmen in einer Series-D-Runde eine Investition in Höhe von €100 Mio. vom SoftBank Vision Fund 21 erhalten hat. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Fremdfinanzierung in Höhe von €83 Mio. von BlackRock erhalten. Erst im Dezember 2020 hat Jobandtalent eine erfolgreiche €88 Mio. Runde abgeschlossen. Die Finanzierung ermöglicht Jobandtalent den Eintritt in neue Märkten (einschließlich der USA) und der weiteren Expansion in den bestehenden Märkten.