Jobandtalent lève 100 millions d'euros auprès de SoftBank Vision Fund 2 pour son développement

Les travailleurs intérimaires peuvent candidater pour différentes missions, insérer leurs documents officiels et signer électroniquement leur contrat de travail directement depuis l'application Jobandtalent. Au cours de la dernière année, plus de 80 000 travailleurs ont ainsi utilisé Jobandtalent pour trouver de l'emploi en intérim.

«Il y a 500 millions de travailleurs intérimaires dans le monde et nous avons saisi l'opportunité d'utiliser la technologie afin d'aider ces travailleurs à trouver des emplois fiables», a déclaré Juan Urdiales, co-fondateur et co-PDG de Jobandtalent. «Nous œuvrons pour associer ces travailleurs aux meilleures opportunités d'emploi dans des entreprises de renom tout en nous assurant qu'ils bénéficient des avantages et de la sécurité de l'emploi. L'année écoulée nous a montré à quel point ces emplois sont essentiels au maintien de nos économies, et nous pensons qu'il existe une réelle opportunité de concilier satisfaction intérimaire et offre qualitative pour les entreprises».

«Jobandtalent relève un défi crucial auquel sont confrontés les travailleurs intérimaires: trouver un équilibre entre la flexibilité du contrat intérim et des opportunités d'emploi fiables et de qualité», a déclaré Yanni Pipilis, Managing Partner chez SoftBank Investment Advisers. «La société a développé une plate-forme qui donne des résultats exceptionnels en matière de recrutement qualifié, et ce couplé à un faible taux d'attrition pour les entreprises. Nous sommes très heureux de nous associer à Juan, Felipe et à l'équipe pour cette prochaine étape de croissance de l'entreprise».

Plus de 850 entreprises - dont XPO, Ceva Logistics, eBay, Ocado, Sainsbury's, Bayer et Santander - utilisent la plate-forme Jobandtalent qui emploie directement ces travailleurs et gère tous les processus administratifs, y compris la paie, les relevés d'heures de travail et la mise en conformité légale (déclaration préalable à l'embauche, contrat de travail etc…). Grâce à la plateforme, les entreprises peuvent suivre différents indicateurs liés à la qualité, la satisfaction et la performance des travailleurs, ce qui contribue à réduire l'attrition, mais également à suivre les éventuelles absences ou arrivées tardives.

«CEVA Logistics cherche toujours à favoriser les dernières avancées technologiques», a déclaré Frédéric Pleeck, Global Procurement Leader chez CEVA Logistics. «Nous avons commencé à utiliser la plate-forme Jobandtalent l'année dernière et avons depuis étendu cette coopération à quatre marchés : la France, l'Allemagne, le Mexique et l'Espagne. La plateforme nous permet de trouver les meilleures personnes pour des postes précis, puis de suivre leur satisfaction, ce qui est un indicateur clé pour nous chez CEVA Logistics car nos collaborateurs sont l'un de nos avantages concurrentiels».

Depuis son lancement en 2009, Jobandtalent s'est étendu à huit marchés : l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, la Suède, le Mexique, la Colombie et le Portugal. Le chiffre d'affaires de l'activité est passé de 5 millions d'euros en 2016 à 500 millions d'euros en 2020, avec un EBITDA positif. L'entreprise continue de croître de plus de 100% d'année en année. SoftBank Vision Fund 2 rejoint les investisseurs précédents, notamment : Atomico, Seek, DN Capital, InfraVia, Quadrille, Kibo et FJ Labs. Jobandtalent a levé 310 millions d'euros à ce jour.

1 À la date du présent communiqué de presse, SoftBank Group Corp. a effectué des apports en capital pour permettre des investissements par SoftBank Vision Fund 2 («SVF 2») dans certaines sociétés du portefeuille. Les informations contenues dans ce document sont uniquement fournies à titre informatif et ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de parts de société, y compris SVF 2. SVF 2 n'a pas encore fait l'objet d'une clôture externe, et tout investisseur tiers potentiel doit recevoir des informations supplémentaires relatives à tout investissement du SVF 2 avant la clôture.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1452126/Jobandtalent_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1452127/Jobandtalent_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1452124/Jobandtalent_3.jpg

Related Links

https://www.jobandtalent.com



SOURCE Jobandtalent