JobzMall présente la plus grande place de marché de talents vidéo au monde

ORANGE COUNTY, Californie, 27 janvier 2023 /PRNewswire/ -- JobzMall, la plus grande place de marché de talents vidéo au monde, a annoncé aujourd'hui le lancement mondial de sa plateforme. La société, qui opérait jusqu'à présent aux États-Unis, est désormais accessible aux demandeurs d'emploi et aux employeurs du monde entier.

La plateforme de JobzMall permet aux demandeurs d'emploi de présenter leurs compétences et leurs expériences par le biais de vidéos, ce qui permet aux employeurs de se faire une idée précise de qui ils sont et de ce qu'ils peuvent apporter. Pour les employeurs, JobzMall donne accès à un vivier mondial de talents, des postes de débutants aux postes de direction, en un seul endroit. Par ailleurs, JobzMall donne accès à des coachs de carrière et à des ressources pour les aider à améliorer leurs compétences, à enrichir leur CV et à se préparer aux entretiens.

« Nous pensons que lorsque le talent et l'opportunité se rejoignent, tout est possible, a déclaré Nathan Candaner, PDG de JobzMall. Avec le lancement mondial de JobzMall, nous faisons de cette possibilité une réalité pour les demandeurs d'emploi et les employeurs du monde entier. »

La mission de la société est de donner du pouvoir aux demandeurs d'emploi et de les mettre en relation avec les meilleures opportunités et les meilleurs employeurs. L'approche de l'embauche centrée sur l'humain de JobzMall met en relation les employeurs avec les bons candidats, ce qui conduit à de meilleures concordances et à un résultat plus fructueux. Grâce à une intelligence artificielle avancée, la plateforme met en relation les demandeurs d'emploi les mieux adaptés à chaque offre d'emploi, ce qui permet d'économiser du temps et des ressources dans le processus d'embauche.

« Nous sommes ravis de mettre notre plateforme à la disposition des demandeurs d'emploi et des employeurs du monde entier, a ajouté M. Candaner. Rejoignez-nous sur JobzMall et changeons les méthodes d'embauche dans le monde. »

La place de marché de talents vidéo est désormais disponible sur le site web ( www.jobzmall.com ) et l'application JobzMall, et est accessible aux demandeurs d'emploi et aux employeurs du monde entier.

À propos de JobzMall

JobzMall est la plus grande place de marché de talents vidéo au monde, qui met en relation les demandeurs d'emploi et les employeurs. Nous réinventons la manière dont les talents trouvent un emploi, en la rendant plus facile, plus rapide et plus humaine. Notre mission est de permettre à chaque individu et à chaque entreprise de réaliser son potentiel, en leur donnant accès aux outils et aux ressources nécessaires pour réussir.

