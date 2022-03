Jogo móvel de NFTs "Every Farm" da Wemade Connect anunciou pré-registro e promoção de airdrops

Haverá três rodadas de promoção de airdrops para o Every Farm quando o pré-registro for aberto.(https://gleam.io/P0E3t/got-flero-token-the-first-round-of-everyfarm-airdrop) Os participantes que participarem do airdrop terão a oportunidade de ganhar tokens FLERO. Consulte o site oficial para obter as atualizações mais recentes.(http://wemadeconnect.com/site/everyfarm/)

Um game impulsionado por blockchain, inspirado na simulação de administração de empresas Every Town, o Every Farm utiliza a plataforma de blockchain global WEMIX, incluindo o token FLERO e os NFTs em todo o mundo. Os jogadores podem esperar uma experiência de fazenda, ao mesmo tempo que monetizam seus ativos do jogo para a moeda fiduciária.

Os jogadores podem gerenciar suas próprias fazendas e cultivar as plantações necessárias que se tornam ingredientes vitais para usinas, fábricas e restaurantes. Os jogadores também podem preparar refeições deliciosas e servir os clientes para ganhar ativos do jogo. Além disso, os jogadores são recompensados com Hearts, que podem ser trocados por tokens FLERO, a primeira experiência de monetização do jogo.

O Every Farm também consiste em formar uma comunidade, visitar fazendas de vizinhos, se envolver no comércio e estabelecer relacionamentos e negócios juntos.

"O Every Farm é um game que não só oferece aos usuários uma experiência de fazenda real, mas também permite que os jogadores ganhem tokens e NFTs - em outras palavras, os jogadores podem ganhar dinheiro com sua própria fazenda de criptomoedas", explicou Hodae Lee, CEO da Wemade Connect.

Garanta seu pré-registro antecipado e receba atualizações com o projeto e as rodadas de promoções de airdrops.

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wemadeconnect.etgnft.everytown

App Store: https://apps.apple.com/app/id1606660575

Facebook: https://www.facebook.com/EVERYFARM-1461133294207479

Twitter: https://twitter.com/everyfarmglobal

Discord: https://discord.com/invite/vJ5dRwWAtn

Telegram: https://t.me/everyfarm

Tiktok: https://www.tiktok.com/@everyfarm_official

Sobre a Wemade Connect

A Wemade Connect é uma empresa global de jogos especializada no desenvolvimento e publicação de games, além de um MCP (provedor de conteúdo mestre) que oferece conteúdos relevantes à plataforma de blockchain WEMIX. Entre os principais jogos da empresa que ganharam popularidade no mercado global estão "Everytown", "Tap Tap Fish - Abyssrium" e "My Secret Bistro". Atualmente, a empresa se concentra na integração de blockchain em seus principais jogos, bem como na descoberta de novos jogos baseados em blockchain.

Contato para a imprensa

Jimin Lee

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1776811/1st_photo__Every_Farm.jpg

Video - https://www.youtube.com/watch?v=nSWm1pfS5OE

FONTE Wemade Connect

SOURCE Wemade Connect