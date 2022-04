Jogo play-to-earn (P2E) fácil, teste alfa do Coin Grid é concluído

SEUL, Coreia do Sul, 28 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Em 28 de abril de 2022, a SKY Technology Co., LTD afirmou que concluiu um teste alfa do "Coin Grid", que será integrado a sua plataforma de blockchain SKY Play.

O teste de três dias foi realizado de 22 a 24 de abril e atraiu jogadores de todo o mundo, incluindo Américas, Europa e Sudeste Asiático. Seu serviço global será lançado no primeiro semestre deste ano, refletindo as avaliações dos participantes do teste.

Uma pesquisa realizada durante o teste indicou que a maioria dos jogadores apontou que os elementos divertidos do jogo foram colecionar vários personagens de NFTs fascinantes e jogar no modo PVP em tempo real com os jogos mentais envolvidos e que continuariam a jogar após o lançamento oficial de "Coin Grid".

O jogo play-to-earn fácil "Coin Grid" é um novo game casual desenvolvido pela SKY Entertainment Co., LTD com o tema grandioso de salvar personagens antárticos fofinhos dos perigos do aquecimento global e se aventurar juntos. É fácil para qualquer pessoa curtir tanto no modo individual quanto no modo PVP com o complemento de elementos competitivos em tempo real.

Kyung-Min Kim, diretor de desenvolvimento de jogos da SKY Entertainment, que anteriormente atuou como gerente global do jogo "Modoo Marble" da Netmarble, comentou: "Concentramo-nos em tornar o 'Coin Grid' um jogo acessível para pessoas de todas as idades. Um jogo de NFTs tão simples quanto 'pedra-papel-tesoura'".

A SKY Technology, que recentemente criou uma empresa com sede em Singapura, está preparada para emitir sua própria criptomoeda para exchange nos mercados globais. Ela também lançará vários novos conteúdos de estilo de vida via SKY Play, uma plataforma simples de negócios de NFTs.

SKY Play

Começando com jogos P2E fáceis, a SKY Play oferecerá uma grande variedade de conteúdos de estilo de vida, incluindo jogos, filmes, esportes, educação e arte, todos fornecidos por meio de uma plataforma de negociação de NFTs simples, otimizada para interface e experiência móvel do usuário. A SKY Play oferecerá um espaço maior e melhor do que um simples portal, incentivando os usuários e prestadores de serviços a crescer e prosperar dentro de um ecossistema fácil de usar, seguro e confiável.

FONTE Sky Technology

