Test alpha achevé pour Coin Grid, un jeu P2E facile

SÉOUL, Corée du Sud, 28 avril 2022 /PRNewswire/ -- Le 28 avril 2022, SKY Technology Co., LTD a déclaré avoir achevé un test alpha de Coin Grid qui sera intégré à sa plateforme blockchain, SKY Play.

Le test de trois jours s'est déroulé du 22 au 24 avril et a attiré des joueurs du monde entier, notamment du continent américain, d'Europe et d'Asie du Sud-Est. Le service mondial sera lancé au cours du premier semestre de cette année, en tenant compte des commentaires des participants au test.

Un sondage réalisé pendant le test a révélé que la plupart des joueurs ont choisi l'aspect amusant du jeu, à savoir la collection de charmants personnages NFT et le mode PVP en temps réel avec ses jeux d'esprit, et qu'ils continueront à jouer après la sortie officielle de Coin Grid.

Le jeu eP2E (play-to-earn facile), Coin Grid, est un nouveau jeu relaxant développé par SKY Entertainment Co., LTD dont le thème principal est le sauvetage de jolis personnages vivant dans l'Antarctique et menacés par le réchauffement climatique, dans le cadre d'une aventure commune. Il est accessible à tous, que ce soit en mode solo ou en mode PVP, grâce à l'ajout de modules de compétition en temps réel.

Le responsable du développement des jeux de SKY Entertainment, Kyung-Min Kim, qui occupait précédemment le poste de responsable mondial du jeu « Modoo Marble » de Netmarble, a déclaré : « Nous avons mis tout en œuvre pour faire de Coin Grid un jeu accessible à tous, quel que soit l'âge. Un jeu NFT aussi simple que le jeu « pierre-papier-ciseaux ».

SKY Technology, qui a récemment créé une entreprise établie à Singapour, est sur le point d'émettre sa propre cryptomonnaie qui pourra être échangée sur les marchés mondiaux. Elle diffusera également une variété de nouveaux contenus liés au mode de vie par l'entremise de SKY Play, une plateforme commerciale de NFT simple.

SKY PLAY

En commençant par des jeux « play-to-earn » faciles, SKY Play offrira une riche variété de contenus « lifetstyle », y compris des jeux, des sports, des contenus éducatifs et de l'art, qui seront tous fournis par le biais d'une plateforme commerciale NFT optimisée pour l'interface utilisateur/l'expérience utilisateur sur mobile. SKY Play offrira un espace plus grand et meilleur qu'un simple portail, encourageant les utilisateurs et les fournisseurs de services à se développer et à prospérer dans un écosystème facile à utiliser, fiable et digne de confiance.

SOURCE Sky Technology