John Carley succède à Michael Longinotti à la tête de Rx Networks

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 19 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Rx Networks (la « société ») a annoncé aujourd'hui que Michael Longinotti, PDG et directeur financier, prendra sa retraite de l'entreprise à la fin de 2022. Il continuera toutefois de siéger au conseil d'administration. John Carley, vice-président des ventes et du marketing, a été nommé par le conseil d'administration pour succéder le 1er janvier 2023 à Michael Longinotti à titre de directeur général.

« Au nom du conseil d'administration, de l'équipe de direction et des employés de Rx Networks, nous tenons à remercier Michael. Longinotti pour son leadership indéfectible, son mentorat et son engagement envers la qualité de notre prestation de services au cours de ses plus de 15 années au sein de l'organisation, a déclaré John Carley. Directeur à l'esprit pratique, il a guidé l'entreprise tout au long du changement de propriétaire et de la pandémie, tout en augmentant la valeur des données de localisation. »

Michael Longinotti a contribué à faciliter l'acquisition de Rx Networks par Beijing BDStar Navigation Co., Ltd. (« BDStar »), ce qui est considéré comme une avancée importante dans l'expansion mondiale de BDStar, offrant une multitude d'opportunités pour Rx Networks. Le Conseil est sincèrement reconnaissant envers Michael Longinotti pour son dévouement envers l'entreprise et se réjouit à l'idée qu'il continue de siéger au Conseil. La nomination de John Carley est l'aboutissement d'un processus complet de planification de la succession entièrement géré par le Conseil.

« Avec une équipe de direction très expérimentée, une feuille de route de produits approfondie et de nombreux nouveaux partenariats prometteurs, Rx Networks est prête à réussir tout au long de cette transition, a déclaré Michael Longinotti. « Au cours des douze dernières années, John Carley a dirigé les équipes d'ingénierie et les équipes des ventes et du marketing avec dynamisme et expertise. Grâce à son approche multidisciplinaire et à son expertise impressionnant en matière de partenariats et de réalisations à l'échelle mondiale, il est extrêmement bien préparé pour diriger Rx Networks dans sa prochaine phase de croissance et d'avancement technologique. »

John Carley s'est joint à Rx Networks en 2010 en tant que gestionnaire de programme. Au cours de ses 12 années au sein de l'entreprise, il a occupé de nombreux postes de direction. Depuis 2019, il excelle à son poste de vice-président, Ventes et marketing, où il a obtenu des résultats exceptionnels, notamment une croissance des ventes de plus de 40 %, tout en faisant de Rx Networks un leader mondial du secteur GNSS.

À propos de Rx Networks

Rx Networks fournit des informations de localisation fiables, opportunes et pertinentes qui renforcent la connexion entre les personnes, les appareils et les entreprises en améliorant l'expérience GNSS et en créant de nouvelles opportunités pour les produits et services de nouvelle génération.

Depuis 2006, les principaux fournisseurs de semi-conducteurs, fabricants d'appareils et exploitants de réseaux comptent sur Rx Networks pour leurs besoins de correction GNSS. Des milliards d'appareils accèdent chaque jour aux services de données GNSS de Rx Networks pour établir un positionnement intelligent et fiable.

Rx Networks est un distributeur nord-américain spécialisé et un fournisseur de services de soutien des récepteurs GNSS Unicore Communications abordables, toutes constellations, toutes fréquences et hautes performances, conçus pour une utilisation dans des applications de haute précision.

Localisation. Éclairée.

