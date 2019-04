John Leguizamo alienta a sus aficionados a encontrar su pasión y buscar sus sueños en nuevo comercial de Pepsi® durante los Premios Billboard de la Música Latina

"Yo estaba encantado cuando Pepsi me pidió que protagonizara un nuevo comercial", dijo John Leguizamo. "Me gusta especialmente el mensaje que estamos transmitiendo a los aficionados a través de este spot… que no importa el tipo de obstáculo o duda que se le presente – grande o pequeño – si cumple su pasión y escucha su propia voz, puede estar un paso más cerca de vivir sus sueños".

Marissa Solis, vicepresidenta de PepsiCo y gerente general de la unidad de negocios hispanos, dijo, "Con este comercial, queremos celebrar a aquellos que eligen escuchar su voz interna en la búsqueda de sus pasiones". Marissa agregó, "John ha tenido una exitosa carrera y su viaje representa los desafíos que todos nosotros enfrentamos en la búsqueda de nuestros sueños. Son esa determinación y ese enfoque sin resquemor los que Pepsi quiere celebrar y alentar".

Como parte de una asociación más grande con Telemundo entorno a los Premios Billboard de la Música Latina, Pepsi transmitirá un spot adicional durante la transmisión el 25 de abril que presenta una toma única picture-in-picture del comercial, protagonizada por la presentadora de Latinx Now! Nastassja Bolivar. Después de la presentación de los spots, los aficionados podrán también seguir a John en los medios sociales (@JohnLeguizamo) y #MiPepsi para ver más contenido de este importante talento incluyendo mensajes inspiradores y contenido detrás del escenario de la filmación del comercial.

ACERCA DE PEPSICO

Los productos de PepsiCo son disfrutados por los consumidores más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios en el mundo. PepsiCo generó más de $63 mil millones en ingresos netos en 2017, impulsados por una cartera complementaria de alimentos y bebidas que incluye Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker y Tropicana. La cartera de productos de PepsiCo incluye una amplia gama de alimentos y bebidas deliciosos, incluyendo 22 marcas que generan más de $1 mil millones cada una en ventas minoristas anuales estimadas.

En el Corazón de PepsiCo se encuentra "Performance with Purpose" (Desempeño con Propósito), nuestra convicción fundamental de que el éxito de nuestra compañía está vinculado de manera intrínseca a la sustentabilidad del mundo que nos rodea. Creemos que mejorar continuamente los productos que vendemos, operar de modo responsable para proteger nuestro planeta y empoderar a las personas de todo el mundo es lo que permite a PepsiCo operar una compañía global exitosa que crea valor a largo plazo para la sociedad y nuestros accionistas. Para obtener más información, visite www.pepsico.com.

ACERCA DE BILLBOARD MEDIA GROUP

Billboard es la mayor voz en música del mundo, formada a partir de la base de datos más completa y respetada en los distintos géneros musicales. Las listas de Billboard definen el éxito de la música. Desde la emblemática revista Billboard hasta Billboard.com, el máximo destino orientado al consumidor para millones de apasionados aficionados de la música, hasta la serie de conferencias y eventos de influenciadores más elitista de la industria, incluyendo los Power 100 y la Mujer en la Música, la marca Billboard tiene incomparable autoridad entre los aficionados, artistas y la industria por igual. Billboard tiene una presencia en los medios sociales de más de 25.5 millones de seguidores en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, y crea más de 160 millones de visualizaciones de video al mes en distintas plataformas. La revista Billboard ha publicado recientemente portadas de gran impacto noticioso, incluyendo Travis Scott, Janet Jackson, Lil Wayne, Demi Lovato, Cardi B, Christina Aguilera, Shakira, BTS, y más. En diciembre de 2018, la ceremonia La Mujer en la Música de Billboard, que rindió homenaje a Ariana Grande como "Mujer del Año", fue transmitida en directo a todo el mundo por Twitter.

In 2016, el Hollywood Reporter-Billboard Media Group adquirió de Spin Media los históricos activos musicales Spin, Vibe, y Stereogum, estableciendo la marca de música más grande del mundo en cuanto a tráfico digital, alcance social y cuota de audiencia. La entidad combinada de propiedades de música y entretenimiento ahora llega a más de 41 millones de visitantes únicos y más de un 20% de los milenarios estadounidenses.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/877638/Pepsi_JL_Image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/877639/Pepsi_JL_Image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/877640/Pepsi_JL_Image_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/877641/Pepsi_JL_Image_4.jpg

FUENTE PepsiCo

