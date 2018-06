Johnnie Walker Black Label Triple Cask Edition em edição limitada à venda exclusivamente em lojas de viagens selecionadas

LONDRES, 11 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- Viajantes apaixonados por whisky já podem se deliciar com um scotch de edição limitada. A marca número 1 de scotch no mundo todo[1] apresenta o Johnnie Walker Black Label Triple Cask Edition exclusivamente a passageiros que passam por lojas de duty free selecionadas em todo o planeta.

O Johnnie Walker Black Label Triple Cask Edition é um whisky de edição limitada inspirado pela personalidade suave e profunda do icônico Johnnie Walker Black Label. Disponível somente nas lojas Dufry, este novo blend oferece aos viajantes um novo sabor com três vezes mais personalidade.

O diretor comercial da Diageo Global Travel para a Europa e o Oriente Médio, Roger Jackson, demonstrou entusiasmo com o lançamento. "Estamos muito satisfeitos por lançar o Johnnie Walker Black Label Triple Cask Edition em parceria exclusiva com as lojas Dufry", observou. "Os compradores vão se inspirar e se animar com as oportunidades de degustação dentro da loja e com a equipe experiente que vivenciará a criação deste brilhante novo blend com apaixonados por whisky."

O desenvolvimento deste scotch rico, doce e picante foi conduzido pelo Johnnie Walker Master Blender, Jim Beveridge, e pelo Expert Blender, Chris Clark. A nova expressão foi produzida com três maltes do tipo Speyside de Blair Athol, Cardhu e Strathmill, e amadurecida em uma combinação de barris de bourbon, rum caribenho e scotch. O resultado é um scotch maravilhosamente rico, com camadas aromáticas de baunilha doce e gengibre, notas de caramelo e açúcar mascavo e um toque da assinatura defumada. O Johnnie Walker Black Label Triple Cask Edition estará à venda apenas na Dufry, principal rede varejista de viagens do mundo, e será distribuído em mais de 300 lojas internacionalmente a partir de maio de 2018.

"O Johnnie Walker Black Label Triple Cask Edition é um acréscimo maravilhoso ao portfólio de whiskies Johnnie Walker que estão atualmente em nossas prateleiras com muito orgulho em todo o mundo", destacou o diretor global de categoria de bebidas alcoólicas, doces e produtos de tabaco, Eduardo Heusi Pereira. "É muito animador ativar uma série de pontos de contato nas lojas e on-line para dar aos compradores a oportunidade de vivenciar e ter em mãos esta nova e intensa expressão do Johnnie Walker Black Label. Exclusivamente nas lojas Dufry, é um presente único e perfeito para viajantes."

O Johnnie Walker Triple Cask estará disponível internacionalmente a partir de maio. O preço recomendado para a garrafa de um litro é de 28 libras esterlinas.

Spritz de coco com Johnnie Walker Black Label Triple Cask:

Ingredientes:

- 50 ml de Johnnie Walker Triple Cask

- 75 ml de água de coco

- 75 ml de água tônica

- 1 pitada de xarope de açúcar

Raspas de limão e galho de hortelã

Método:

Servir com gelo fresco, feito no copo.

(15,8 gramas de álcool por bebida)

Visite a página da Diageo sobre o consumo responsável de bebidas em http://www.drinkiq.com/ e conheça informações, iniciativas e formas de compartilhar melhores práticas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/703410/Johnnie_Walker_Black_Label_Triple_Cask_Edition.jpg

