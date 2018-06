Johnnie Walker, o uísque número 1 patrimônio da humanidade preparado para cativar viajantes nos aeroportos de Heathrow e Edinburgh neste verão

LONDRES, 7 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- Ao cruzar rapidamente pelos aeroportos de London Heathrow e Edinburgh neste verão, os viajantes serão surpreendidos por uma série de fotografias aéreas espetaculares de algumas das localidades mais fascinantes da Escócia, graças a um investimento de milhões de libras realizado pelo Johnnie Walker e pela Diageo Global Travel.

Apresentando imagens impressionantes de paisagens das regiões das Highlands, das Islands, de Speyside e das Lowlands da Escócia, a nova campanha dará vida à herança do uísque[1] escocês mais popular do mundo para os viajantes globalmente.

Aproveitando o fato de que o uísque Johnnie Walker é elaborado combinando-se alguns dos melhores uísques individuais dos quatro cantos da Escócia, a nova campanha comemora o que acontece quando grandes uísques e grandes pessoas se reúnem e inclui uma série de filmes, propaganda digital e estática que levantam o astral e enfatizam este sentimento.

Anna MacDonald, diretora de marketing da Diageo Global Travel, disse: "É um prazer lançar a nova campanha do Johnnie Walker na Global Travel no Reino Unido, o lar do uísque. Conservando a filosofia duradoura de progresso do Johnnie Walker, nós reconhecemos que na vida não importa apenas onde vamos; importa com quem caminhamos na jornada e estamos confiantes de que os viajantes apreciarão demais estar face a face com a história e o espírito pioneiro deste uísque escocês tão adorado."

A última novidade da linha premiada das campanhas Keep Walking (Continue caminhando) da marca Johnnie Walker será apresentada principalmente nos canais estáticos e digitais em ambos os aeroportos, assim como nas lounges e no entretenimento de bordo da British Airways. Aqueles que viajarem neste verão poderão também desfrutar do novo filme nas telas digitais expostas nas instalações permanentes do Johnnie Walker nos aeroportos ao redor do mundo.

John Williams, diretor global da marca Johnnie Walker, acrescentou: "O comprometimento de fazer uísque de qualidade para um tempo de qualidade foi sempre importante para nós. Pela maior parte de 200 anos procuramos os melhores uísques de toda a Escócia para as pessoas desfrutarem ao se reunir com aqueles que consideram realmente importantes.

"É isso que me empolga de verdade nesta campanha: é uma oportunidade de destacar o fato de que nós unimos o sabor excepcional dos uísques escoceses de todos os cantos da Escócia. Estou especialmente empolgado de ver a campanha ganhar vida na Global Travel porque sabemos que Johnnie Walker significa para milhões de viajantes no mundo o uísque escocês que as pessoas podem desfrutar quando estão na companhia de amigos e da família."

A nova campanha do Johnnie Walker estará ao vivo nos aeroportos de London Heathrow e Edinburgh até setembro de 2018.

Acesse o recurso global da Diageo sobre beber com responsabilidade em http://www.DRINKiQ.com para obter mais informações, iniciativas e maneiras de compartilhar a melhor prática.

