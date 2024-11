JOHNSON CONTROLS ERNENNT RICHARD LEK ZUM STELLVERTRETENDEN PRÄSIDENTEN & PRÄSIDENTEN, GEBÄUDELÖSUNGEN EMEALA

Lek tritt die Nachfolge von Marc Vandiepenbeeck an, der weiterhin als geschäftsführender Vizepräsident und Leiter der Finanzabteilung von Johnson Controls tätig ist.

CORK, Irland, 5. November 2024 /PRNewswire/ -- Johnson Controls (NYSE: JCI), der weltweit führende Anbieter von intelligenten, gesunden und nachhaltigen Gebäuden, hat Richard Lek mit sofortiger Wirkung zum Vizepräsident und Präsident für Gebäudelösungen der Region Europa, Naher Osten, Afrika und Lateinamerika (EMEALA) ernannt. In dieser Funktion wird Lek als Mitglied des Vorstands fungieren und die Umsetzung unserer Go-to-Market-Strategie in EMEALA leiten. Dabei wird er Kunden- und Markteinblicke nutzen, um neue Wachstumschancen zu erschließen, und er wird während des gesamten Lebenszyklus von Gebäuden hervorragende Kundenerfahrungen liefern. Lek folgt auf Marc Vandiepenbeeck, der weiterhin als geschäftsführender Vizepräsident und Leiter der Finanzabteilung von Johnson Controls tätig ist.

Johnson Controls has named Richard Lek as vice president and president, Building Solutions Europe, Middle East, Africa, and Latin America (EMEALA), effective Nov. 4, 2024.

„Richard bringt einen reichen Erfahrungsschatz in seine neue Rolle ein, basierend auf einer erfolgreichen, jahrzehntelangen Karriere bei Johnson Controls, der die Geschäftsergebnisse in Europa vorantreibt", sagte George Oliver, Vorsitzender und Geschäftsführer von Johnson Controls. „Wir haben eine Verbesserung in unserem EMEALA-Segment festgestellt, seit wir unser End-to-End-Betriebsmodell umgesetzt haben. Ich bin zuversichtlich, dass er die unglaublichen Fortschritte, die wir in den letzten zwei Jahren gemacht haben, einschließlich einer deutlichen Verbesserung der Rentabilität, fortsetzen wird."

Lek kam vor mehr als 20 Jahren zu Johnson Controls und verfügt über fundierte Kenntnisse von Produkten, Märkten und Kunden, die er in verschiedenen Positionen sowohl im Außendienst als auch im Bereich Globale Produkte erworben hat. Zuvor war er als Vizepräsident und Geschäftsführer für Kontinentaleuropa tätig, wo er das Geschäftswachstum mit zweistelliger Umsatzrendite, Verbesserungen der betrieblichen Effizienz und positiven Leistungskennzahlen vorantrieb.

„Ich arbeite mit großer Leidenschaft für Johnson Controls und bin stolz auf die Kollegen und Kunden, mit denen ich jeden Tag zusammenarbeiten darf. Ich freue mich darauf, diese Dynamik fortzusetzen und auf dem bereits vorhandenen starken Fundament aufzubauen, während wir uns zu einem einfacheren, wachstumsstärkeren Unternehmen entwickeln, das in der Lage ist, konsistentere, vorhersehbare Ergebnisse zu liefern", sagte Lek.

Lek wird in der Niederlassung von Johnson Controls in Rotterdam tätig sein.

Johnson Controls hat Richard Lek mit Wirkung zum 4. November 2024 zum Vizepräsident und Präsident für Gebäudelösungen der Region Europa, Naher Osten, Afrika und Lateinamerika (EMEALA) ernannt.

Informationen zu Johnson Controls:

Johnson Controls (NYSE:JCI) transformiert das Umfeld, in dem Menschen leben, arbeiten, lernen und spielen. Als weltweit führender Anbieter von intelligenten, gesunden und nachhaltigen Gebäuden ist es unsere Aufgabe, die Leistung von Gebäuden im Dienste der Menschen, der Umwelt und des Planeten neu zu gestalten.

Aufbauend auf einer stolzen Geschichte von fast 140 Jahren Innovation liefern wir mit OpenBlue, unserem umfassenden digitalen Angebot, den Zukunftsentwurf für Branchen wie das Gesundheitswesen, Schulen, Rechenzentren, Flughäfen, Stadien, Fertigung und darüber hinaus.

Heute bietet Johnson Controls mit einem globalen Team von 100.000 Fachleuten in mehr als 150 Ländern das weltweit größte Portfolio an Gebäudetechnik und Software sowie Servicelösungen von einigen der renommiertesten Anbieter der Branche.

Besuchen Sie www.johnsoncontrols.com für weitere Informationen und folgen Sie @Johnson Controls auf den sozialen Plattformen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2548197/JCI_Richard_Lek.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/73855/johnson_controls_logo.jpg