JOHNSON CONTROLS NOMME RICHARD LEK AU POSTE DE VICE-PRESIDENT ET PRESIDENT, BUILDING SOLUTIONS EMEALA

CORK, Irlande, 5 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Johnson Controls (NYSE : JCI), le leader mondial des bâtiments intelligents, sains et durables, a nommé Richard Lek au poste de vice-président et président de Building Solutions Europe, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine (EMEALA), à compter d'aujourd'hui. Dans ce rôle, Lek sera membre du comité exécutif et orientera l'exécution de notre stratégie de mise sur le marché dans la région EMEALA en s'appuyant sur ses connaissances des clients et du marché pour saisir de nouvelles opportunités de croissance, et proposera aux clients des expériences de qualité supérieure tout au long du cycle de vie des bâtiments. M. Lek succède à Marc Vandiepenbeeck, qui reste vice-président exécutif et directeur financier de Johnson Controls.

« Richard apporte son immense expérience au service de son nouveau poste, s'appuyant sur une carrière de plusieurs décennies chez Johnson Controls, où il a obtenu des résultats commerciaux en Europe », a déclaré George Oliver, président-directeur général de Johnson Controls. « Nous avons constaté une amélioration dans notre segment EMEALA grâce à la mise en œuvre de notre modèle opérationnel de bout en bout. Je suis persuadé que les énormes progrès réalisés ces deux dernières années s'inscriront dans la continuité, notamment en améliorant considérablement notre rentabilité. »

M. Lek a rejoint Johnson Controls il y a plus de 20 ans et connaît parfaitement les produits, les marchés et les clients, ayant occupé de nombreuses fonctions dans des entreprises de terrain et de produits internationaux. Avant d'occuper ce poste, il a été vice-président et directeur général, Europe continentale, où il a favorisé la croissance de l'entreprise et a été à l'origine d'une rentabilité commerciale à deux chiffres, d'améliorations de l'efficacité opérationnelle et d'indicateurs de performance positifs.

« J'ai une grande admiration pour Johnson Controls et je suis très fier des collègues et des clients avec lesquels j'ai le privilège de travailler tous les jours. Je me réjouis de poursuivre sur cette dynamique et de m'appuyer sur les bases solides déjà en place pour devenir une entreprise plus simple, à plus forte croissance et capable d'obtenir des résultats plus réguliers et plus prévisibles », a déclaré M. Lek.

Lek sera basé au bureau de Johnson Controls à Rotterdam.

