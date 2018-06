Joint Commission International mianuje nowego szefa Centrum Rozważań na temat Jakości w Służbie Zdrowia

Westergaard dołączyła do JCI w roku 2007, a na poprzednim stanowisku była główną konsultant w regionie Bliskiego Wschodu. Jej doświadczenie obejmuje ocenę działań z wykorzystaniem standardów JCI jako wyznaczników wysokiego poziomu jakości i inicjatyw bezpieczeństwa pacjentów. W przeszłości doradzała dużym szpitalom, systemom opieki zdrowotnej i ministerstwom zdrowia w obu Amerykach, Azji-Pacyfiku, Europie, Afryce i na Bliskim wschodzie, gdzie także podejmowała działania edukacyjne. Konsultant może poszczycić się ponad 30 latami doświadczenia pielęgniarskiego, w tym jako pielęgniarka, edukator, administrator i badacz, a także na stanowiskach przywódczych w szpitalach i opiece ambulatoryjnej. Westergaard ukończyła studia magisterskie z pielęgniarstwa i biznesu.

Westergaard jest ekspertem w dziedzinie oceny organizacyjnej, a także edukacji, planowania projektów, zarządzania i implementacji. Te obszary będą kształtować jej zakres pracy w regionie Europy wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na akredytację tak wśród nowych, jak i stałych już klientów.

– Rozumiem dynamikę skomplikowanych organizacji opieki zdrowotnej i przynoszę ze sobą rozwiązania, które wpasują się w kontekst oddziałów i opieki ambulatoryjnej – skomentowała Westergaard. – Wszystkich nas łączą podobne wyzwania i problemy natury klinicznej. Wszystkim nam przyświeca cel poprawy wyników pacjentów i podniesienia jakości służby zdrowia – dodała konsultant.

Dr Marwa Zohdy, CJCP, wiceprezes międzynarodowych usług doradczych firmy JCI z przyjemnością wita Westergaard w zespole europejskim.

– Wnosi ona ze sobą bardzo dużo doświadczenia w zakresie jakości i bezpieczeństwa pacjentów, a także międzynarodową sieć instytucji, którym już pomogła w ulepszeniach na dużą skalę – skomentowała dr Zohdy. – Jej doświadczenie praktyczne i wykształcenie pielęgniarskie pomogą instytucjom w utrzymaniu międzynarodowych standardów opieki nad pacjentami i zapewniania bezpieczeństwa – dodała Zohdy.

Biorąc pod uwagę prawie 200 akredytowanych instytucji w 21 krajach w Europie, zobowiązanie Westergaard w zakresie edukacji będzie źródłem możliwości rozwijania się dla rosnącej społeczności klientów.

Możliwości edukacyjne

Westergaard wprowadziła serię comiesięcznych webinariów dla pracowników służby zdrowia, które obejmują takie tematy jak standardy poprawy jakości, wskazówki co do odpowiedniego planowania przygotowań do akredytacji i akredytacja JCI. Jest ona także jednym z prelegentów na wydarzeniu edukacyjnym, które dotyczyć będzie jakości i bezpieczeństwa w opiece nad pacjentami, a które odbędzie się w Pradze we wrześniu 2018 r.

Comiesięczne webinaria: 20 czerwca, 18 lipca, 15 sierpnia, 26 września, 3 października, 21 listopada 2018 r. Dodatkowe informacje i rejestracja: http://info.jcrinc.com/2018-JCI-Pathway-Webinar-Registration.html.

Podstawy Akredytacji w Pradze: 5 do 7 września 2018 r.

Dodatkowe informacje i rejestracja: www.jointcommissioninternational.org/prague-foundations-of-accreditation-sept-2018/

O Joint Commission International

Joint Commission International (JCI) powstała w roku 1994 jako oddział firmy Joint Commission Resources, Inc. (JCR), będącej pod pełną kontrolą spółką stowarzyszoną The Joint Commission nie dla zysku. Przez akredytację międzynarodową i system certyfikacji, a także usługi doradcze, publikacje i programy edukacyjne JCI szerzy misję The Joint Commission na całym świecie, wnosząc wkład w poprawę jakości opieki nad pacjentami. JCI pracuje z międzynarodowymi organizacjami służby zdrowia, publicznymi organami zdrowotnymi, ministerstwami zdrowia i nie tylko w ponad 100 krajach. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.jointcommissioninternational.org.

