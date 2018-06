Joint Commission International nomme une nouvelle experte au cœur de la réflexion sur la qualité des soins de santé

Francine Westergaard a rejoint JCI en 2007. Elle était jusqu'ici conseillère principale pour la région du Moyen-Orient. Son expertise comprend notamment l'évaluation opérationnelle selon les normes de JCI pour des initiatives de soins de haute qualité et de sécurité des patients. Son expérience internationale passée comprend la consultation et la formation pour de grands hôpitaux, des systèmes de santé et des ministères de la santé des Amériques, de l'Asie-Pacifique, de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient. Elle possède plus de 30 années d'expérience en tant que praticienne, formatrice, administratrice et chercheuse et elle a notamment occupé des postes de direction dans des milieux hospitaliers et ambulatoires. Elle détient un master en soins infirmiers et un master en administration des affaires.

Francine Westergaard est une experte en évaluation organisationnelle, en formation et en conception, gestion et mise en œuvre de projets, ce qui l'amène aujourd'hui à travailler dans la région européenne où de nouvelles organisations ainsi que des clients de longue date demandent leur accréditation.

« Je comprends la dynamique des organisations de soins de santé complexes et j'apporte des solutions en milieu hospitalier et en ambulatoire », a déclaré Francine Westergaard. « Nous partageons tous les mêmes défis et préoccupations cliniques. Notre objectif à tous est d'améliorer les résultats et la qualité des soins de santé. »

Marwa Zohdy, PhD, CJCP, vice-présidente des services de conseil mondiaux de JCI, a déclaré être ravie d'accueillir Francine Westergaard au sein de l'équipe européenne.

« Elle apporte une précieuse expertise en matière de qualité et de sécurité des patients, ainsi qu'un réseau mondial de fournisseurs qu'elle a aidés dans la mise en place d'efforts d'amélioration à grande échelle », a déclaré la Dre Zohdy. « Son expérience pratique et sa formation en soins infirmiers aideront les organisations à adopter des pratiques internationales en matière de patients et de sécurité. »

Avec près de 200 organisations accréditées dans 21 pays d'Europe, l'engagement de Francine Westergaard en matière de formation aidera cette communauté en pleine croissance en lui offrant des possibilités d'avancement.

Opportunités de formation

Francine Westergaard a lancé une série de webinaires mensuels destinés aux professionnels de la santé et traitant des normes d'amélioration de la qualité, d'astuces pour bien préparer l'accréditation et de l'accréditation JCI en elle-même. Elle fera également partie des principaux enseignants d'une formation qui portera sur l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins prodigués aux patients et qui aura lieu à Prague en septembre 2018.

Webinaires mensuels : 20 juin, 18 juillet, 15 août, 26 septembre, 3 octobre et 21 novembre 2018

Pour plus d'informations et pour vous inscrire, rendez-vous à la page http://info.jcrinc.com/2018-JCI-Pathway-Webinar-Registration.html.

Formation sur les bases de l'accréditation à Prague : du 5 au 7 septembre 2018

Pour plus d'informations et pour vous inscrire, rendez-vous à la page www.jointcommissioninternational.org/prague-foundations-of-accreditation-sept-2018/

À propos de Joint Commission International

Joint Commission International (JCI) a été créée en 1994 en tant que division de Joint Commission Resources, Inc. (JCR), une filiale à but non lucratif entièrement contrôlée par The Joint Commission. Grâce à l'accréditation et à la certification internationales, aux services de conseil, aux publications et aux programmes de formation, JCI étend la mission de The Joint Commission au monde entier et permet d'améliorer la qualité des soins prodigués aux patients. JCI travaille avec des organisations internationales de soins de santé, des agences de santé publique, des ministères de la santé et d'autres entités dans plus de 100 pays. Consultez www.jointcommissioninternational.org pour plus de détails.

