Jolywood a remporté le prix annuel 2021 du magazine pv

PV magazine a réuni un jury d'experts distingués parmi les dirigeants d'entreprises solaires, des responsables de l'analyse d'institutions, et de l'Université de New South Wales pour sélectionner les technologies et les produits les plus innovants dans les secteurs du solaire et du stockage.

Le module primé "Niwa Black" adopte des plaquettes de silicium M10 de grande taille basées sur la dernière technologie J-TOPCon 2.0 de Jolywood, qui permet d'obtenir une biface de 80 %, un rendement de 22 % et un coefficient de température de -0,31 %/°C. Les dimensions du module bifacial sont de 1 728 x 1 134 x 30 mm et son poids est de 24,5 kg. Le silicium et le cadre noirs offrent un design esthétique tout noir qui confère au module une apparence noble et gracieuse. Par ailleurs, outre sa puissance élevée, ses avantages en termes de puissance et son faible coût énergétique nivelé, le module Niwa Black présente également les avantages d'une faible LTD, d'une faible dégradation induite par la lumière et les températures élevées (LeTID), d'une excellente réponse à la lumière faible et d'une grande fiabilité, ce qui est bénéfique pour les projets de toitures résidentielles.

Pour ce produit, Jolywood dispose déjà de la capacité de faire évoluer la technologie et de lancer une production de masse de modules. Le produit a été appliqué à de nombreux projets de toitures résidentielles en Europe et a été privilégié par les clients, ce qui lui a valu des éloges constants. En outre, Jolywood a mis en service une usine de cellules solaires TOPCon de 1,5 GW dans la ville de Taizhou et envisage d'installer de nouvelles capacités de 16 GW dans la ville de Taiyuan.

« Le marché est la source de rétroaction la plus directe sur la qualité des produits. Jusqu'à présent, nous avons expédié plus de 5 GW de cellules et de modules solaires de type n, et avons reçu de grands éloges de la part de nos clients. C'est ce qui valide l'excellente qualité des produits », a fièrement déclaré Cathy Huang, directrice commerciale de Jolywood. « Les produits Jolywood seront vendus dans le monde entier et fourniront un meilleur service. »

