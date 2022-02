Jolywood won de Jaarprijs 2021 van PV magazine

PV magazine stelde een deskundige jury samen van vooraanstaande personen werkzaam bij zonne-energiebedrijven, onderzoeksinstellingen en de Universiteit van New South Wales om de meest innovatieve technologie en producten in de zonne-energie- en opslagindustrie te selecteren.

Het bekroonde product, de 'Niwa Black'-module, gebruikt grote M10-siliciumwafers op basis van de nieuwste J-TOPCon 2.0-technologie van Jolywood, die een bifacialiteit van 80%, een efficiëntie van 22% en een temperatuurcoëfficiënt van -0,31%/°C oplevert. De bifaciale module heeft een afmeting van 1.728 × 1.134 x 30 mm en weegt 24,5 kg. Het zwarte silicium en het frame zorgen voor een volledig zwart, esthetisch ontwerp en geven de module een hoogwaardige uitstraling. Naast een hoog vermogen, een hoog vermogensvoordeel en een lage LCOE heeft Niwa Black ook de voordelen van een lage LTD, LeTID en een uitstekende respons bij weinig licht en betrouwbaarheid, wat gunstig is voor residentiële dakprojecten.

Voor dit product heeft Jolywood al de mogelijkheid om de technologie en de in massa geproduceerde module op te schalen. Het product is toegepast op vele residentiële dakprojecten in Europa, kreeg de voorkeur van klanten en kreeg consistente lof. Daarnaast heeft Jolywood een TOPCon-zonnecelfabriek van 1,5 GW in gebruik genomen in Taizhou City en een nieuwe capaciteit van 16 GW gepland in Taiyuan City.

"De markt is de meest directe feedback over de kwaliteit van het product. Tot nu toe hebben we meer dan 5GW n-type zonnecellen en -modules gecomprimeerd en hebben we veel lof gekregen van onze klant. Dat bevestigt de uitstekende kwaliteit van de producten", zegt Cathy Huang, verkoopdirecteur van Jolywood trots. "Jolywood-producten zullen over de hele wereld worden verkocht en een betere service bieden."

