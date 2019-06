Jolywood assina acordo inovador para fornecer módulos bifaciais de alta eficiência tipo N para a Expo Dubai 2020

"A Jolywood está empenhada em revolucionar a indústria fotovoltaica com o fornecimento global de tecnologia bifacial do tipo N. Através de esforços conjuntos, pretendemos levar o desenvolvimento de energia renovável a outro nível, estabelecendo uma nova referência para a indústria", disse Weijian Lin, presidente do Grupo Jolywood. "Olhando para o futuro, a Jolywood continuará a trazer energia renovável para o mundo como parte da iniciativa Cinturão e Rota da China."

Entre os que participaram da cerimônia estava Xiaobin Cao, vice-gerente geral da Shanghai Electric Power Generation Engineering Company, que observou que a contribuição da Jolywood ao projeto será significativa, elogiando a alta qualidade dos módulos bifaciais de Jolywood. "Sua tecnologia exclusiva de alta eficiência do tipo N equipa os módulos com menos degradação e melhor coeficiente de temperatura, tornando-os adequados para uso no Oriente Médio, enquanto fornece energia elétrica mais estável, limpa e sustentável", disse ele.

A Jolywood deve concluir a entrega dos módulos em duas etapas programadas para o segundo semestre de 2020 e o início de 2022, respectivamente. Como o maior projeto de usina bifacial do tipo N da Jolywood no exterior, representa um marco significativo para o fabricante e se baseia no anterior sucesso do projeto Sihong TopRunner de 100 MW do ano passado da SPIC.

Sobre o Grupo Shanghai Electric Group Co., Ltd.

O Shanghai Electric Group Co., Ltd. (Shanghai Electric), negociado nas Bolsas de Xangai e Hong Kong, é uma grande empresa de fabricação de equipamentos integrados especializada em equipamentos de energia, industriais e serviços de integração. Desde a década de 1990, as receitas de vendas da Shanghai Electric estão posicionadas entre as 3 principais fabricantes chinesas de equipamentos. Em 2017, a Shanghai Electric foi selecionada como uma das 500 maiores empresas globais de manufatura, entrando no Top 500 da Fortune China no mesmo ano. O Grupo está classificado entre os primeiros 100 Melhores Empreiteiros Internacionais de 2018 da ENR e tem valor de marca de 70,6 bilhões de yuans.

Sobre a Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd.

A Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co., Ltd. é a líder mundial na fabricação de células solares bifaciais do tipo N e módulos com capacidade de produção de mais de 3 GW de capacidade de produção de células e módulos solares bifaciais monocristalinos tipo N. A tecnologia da Jolywood abrange o principal contato de passivação tipo N, IBC, TBC e outras tecnologias de célula e módulo do mundo. A empresa controladora da Jolywood, Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co., Ltd. (código de ações: SZ300393), criada em 2008 e negociada com sucesso no GEM em 2014, é a maior fabricante mundial de painéis fotovoltaicos profissionais, comprometida em se tornar a maior fabricante mundial de produtos fotovoltaicos integrados avançados.

