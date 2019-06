Jolywood firma acuerdo pionero para suministrar módulos bifaciales tipo N de alta eficiencia para la Expo 2020 de Dubái

Entre los asistentes a la ceremonia estuvo Xiaobin Cao, subgerente general de Shanghai Electric Power Generation Engineering Company, que señaló que la contribución de Jolywood al proyecto será significativa y elogió la alta calidad de sus módulos bifaciales. "Su tecnología única tipo N de alta eficiencia equipa a los módulos con un coeficiente de degradación más bajo y mejor temperatura, y eso los hace adecuados para su uso en el Medio Oriente, al mismo tiempo que ofrecen una energía eléctrica más estable, limpia y sustentable".

La entrega de los módulos de Jolywood está prevista en dos etapas, programadas para el segundo semestre de 2020 y el comienzo de 2022, respectivamente. Es el proyecto de central de energía bifacial tipo N internacional más grande de Jolywood y, como tal, es un hito significativo para el fabricante, que amplía el éxito del proyecto Sihong TopRunner de 100 MW de SPIC del año pasado.

Acerca de Shanghai Electric Group Co., Ltd.

Shanghai Electric Group Co., Ltd. (Shanghai Electric), registrada en las bolsas de Shanghái y Hong Kong, es una gran empresa integrada de fabricación de equipamientos que se especializa en equipos de energía, equipamiento industrial y servicios de integración. Desde la década de 1990, los ingresos por ventas de Shanghai Electric han estado entre los tres principales fabricantes chinos de equipamientos. En 2017, Shanghai Electric fue elegida como una de las 500 Principales Compañías de Fabricación Globales, y ese mismo año entró en el Top 500 de Fortune China. El Grupo está clasificado entre los 100 primeros de los 250 Principales Contratistas Internacionales 2018 de ENR y su valor de marca es de 70.600 millones de yuanes.

Acerca de Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd.

Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co., Ltd. es el fabricante líder mundial de módulos y celdas solares bifaciales tipo N con una capacidad de producción de más de 3 GW de módulos y celdas solares bifaciales monocristalinas de tipo N. La tecnología de Jolywood abarca el contacto pasivante tipo N líder mundial, IBC, TBC y otras tecnologías de celdas y módulos. La compañía matriz de Jolywood, Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co., Ltd. (código accionario: SZ300393), creada en 2008 e inscrita con éxito en el GEM en 2014, es el principal fabricante mundial profesional de láminas posteriores fotovoltaicas y está decidido a convertirse en el principal fabricante mundial de productos fotovoltaicos integrados avanzados.

