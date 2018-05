Jolywood faz parceria com Imec para desenvolver células solares bifaciais

"A Jolywood está na vanguarda dos desenvolvimentos tecnológicos industriais do tipo n na indústria fotovoltaica, por isso estamos muito satisfeitos com a estreita colaboração com o Imec, a instituição líder no mundo em pesquisa fotovoltaica ", disse o Dr. Zhifeng Liu, Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Jolywood. "E estamos muito satisfeitos com o excelente progresso no desenvolvimento das células solares n-PERT bifaciais de alta eficiência que resultaram da nossa colaboração. Com nossa forte capacidade de comercialização e experiência, estamos ansiosos para transferir as conquistas para a produção comercial".

As novas células bifaciais desenvolvidas pelas duas empresas usam condutores de prata (Ag) impressos estreitos (~40 μm) na parte frontal e condutores de alumínio (Al) impressos na parte traseira, sendo que este último faz o contato com o emissor. Usando Al em vez de AgAl para os contatos traseiros, o custo por célula é reduzido em US$ 0,01/Wp. Em um lote de células do tamanho M2 (área: 244,3 cm²), uma eficiência de conversão média de 21,9 por cento foi demonstrada, com a melhor célula chegando a 22,1 por cento. Usados em operações bifaciais sob condições de iluminação frontal padrão em conjunto com uma iluminação traseira adicional de 0,15, essas células podem atingir uma eficiência de 25 por cento.

Além disso, o Imec também fabrica células n-PERT monofaciais impressas em tela com eficiência de até 22,8 por cento, o que é um resultado de última geração para um processo de fabricação compatível com o setor.

Além disso, foi comprovado que o módulo fotovoltaico está em conformidade com os requisitos essenciais e recebeu um certificado da TÜV SÜD, a prestigiosa organização alemã de testes de produtos.

A Jolywood é líder mundial no desenvolvimento, produção e comercialização de células solares bifaciais tipo N monocristalinas de alta eficiência. A empresa é a fabricante número 1 de células bifaciais do tipo N do mundo e concentra-se em inovações tecnológicas de ponta para melhorar ainda mais a eficiência das células e reduzir o custo nivelado da eletricidade (LCOE). O Imec, por outro lado, é um centro internacional de pesquisa, desenvolvimento e inovação, atuando nos campos de nanoeletrônica e tecnologias digitais.

Sobre o Imec

O Imec é o centro de pesquisa e inovação líder mundial em nanoeletrônica, energia e tecnologias digitais. O que o torna único é a combinação de sua liderança amplamente aclamada em tecnologia de microchips e profundo conhecimento em software e ICT. Ao alavancar sua infraestrutura de primeira linha e ecossistema local e global de parceiros em vários setores, o Imec inova em domínios de aplicação, como saúde, cidades inteligentes e mobilidade, logística e manufatura, e energia.

Sobre a Jolywood

Jolywood (SZ: 300393) é líder mundial no desenvolvimento, produção e comercialização de painéis solares fotovoltaicos, células solares bifaciais monocristalinas de alta eficiência tipo n e módulos bifaciais. Fundada em 2008, a Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) é a maior fabricante mundial de painéis fotovoltaicos, com uma capacidade de produção anual de mais de 100 milhões de metros quadrados. A Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), uma subsidiária integral da Jolywood Suzhou, foi fundada em 2016 e lidera a indústria solar global com 2,1GW de capacidade de fabricação de células solares bifaciais tipo N desde 2017. À medida que o mundo enfrenta desafios cada vez maiores de energia e meio-ambiente, a Jolywood se comprometeu com a missão de "Deixar a luz solar servindo por 24hs a vida humana", capacitando pessoas no mundo todo para usar a energia solar através da nossa experiência em fabricação e logística para enfrentar desafios energéticos locais únicos.

Para mais informações, visite: http://www.jolywood.cn/english.php

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/696956/Jolywood.jpg

FONTE Jolywood

SOURCE Jolywood