Jolywood s'associe à Imec pour mettre au point des cellules solaires bifaces

« Jolywood est à l'avant-garde de l'évolution technologique industrielle de type n dans le secteur du photovoltaïque, et nous nous réjouissons donc de cette collaboration étroite avec Imec, la plus grande institution mondiale de recherche dans le photovoltaïque », explique le docteur Zhifeng Liu, directeur de la recherche et du développement chez Jolywood. « Et nous sommes également très contents des progrès excellents réalisés dans la mise au point des cellules solaires n-PERT bifaces à haut rendement dans le cadre de notre collaboration. Avec nos fortes capacités de commercialisation et notre grande expérience, nous sommes impatients de transformer ces réalisations en production commerciale. »

Les nouvelles cellules bifaces mises au point par les deux parties font appel à de minces doigts (~40 μm) en argent (Ag) imprimés à l'avant et à des doigts en aluminium (Al) imprimés à l'arrière, ces derniers étant en contact avec l'émetteur. En utilisant de l'Al au lieu d'AgAl pour les contacts à l'arrière, le coût par cellule a pu être diminué à 0,01 dollar/Wp. Sur un lot de cellules de taille M2 (surface : 244,3 cm²), une efficience moyenne de conversion de 21,9 pour cent a été démontrée, la meilleure cellule atteignant 22,1 pour cent. Utilisées dans des opérations bifaces dans des conditions d'illumination standard à l'avant, parallèlement à une illumination solaire supplémentaire de 0,15 à l'arrière, ces cellules peuvent atteindre une efficience de 25 pour cent.

En outre, Imec fabrique également des cellules n-PERT monofaces imprimées en sérigraphie avec une efficience pouvant atteindre 22,8 pour cent, ce qui est un résultat de pointe pour un processus de fabrication compatible avec le secteur.

Par ailleurs, le module PV s'est révélé compatible avec les conditions essentielles et avec un certificat de TÜV SÜD, la prestigieuse organisation allemande pour l'essai de produits.

Jolywood est le leader mondial dans la mise au point, la production et la commercialisation de cellules solaires bifaces monocristallines de type N à haut rendement. La société est le plus grand fabricant mondial de cellules bifaces de type N, et se concentre sur l'innovation technologique de pointe afin d'accroître encore davantage l'efficience des cellules et de réduire les coûts totaux moyens actualisés de l'énergie produite (LCOE). Imec, de son côté, est un centre international de recherche et développement et d'innovation, qui s'intéresse aux domaines de la nanoélectronique et des technologies numériques.

À propos d'Imec

Imec est le plus grand centre mondial de recherche et développement et d'innovation dans la nanoélectronique, l'énergie et les technologies numériques. Ce qui la rend unique, c'est la combinaison de son leadership reconnu par tous dans la technologie des micropuces et son immense savoir-faire dans les logiciels et les TIC. En exploitant son infrastructure de classe mondiale et son écosystème local et mondial de partenaires pour une multitude de secteurs, Imec créé une innovation révolutionnaire dans des domaines d'application comme les soins de santé, les villes intelligentes et la mobilité, la logistique et la fabrication, et l'énergie.

À propos de Jolywood

Jolywood (SZ : 300393) est le leader mondial dans la mise au point, la production et la commercialisation de plaques d'assise PV, de cellules solaires bifaces monocristallines de type n à haut rendement et de modules bifaces. Fondée en 2008, Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) est le plus grand fabricant de plaques d'assise PV au monde, avec une capacité de production annuelle de plus de 100 millions de mètres carrés. Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), une filiale détenue à 100 % par Jolywood Suzhou, a été fondée en 2016 et est à la pointe du secteur solaire mondial avec 2,1 GW de capacité de fabrication de cellules solaires bifaces de type N depuis 2017. À l'heure où le monde est devant des défis croissants en termes d'énergie et d'environnement, Jolywood est attachée à sa mission qui est de « laisser le soleil servir 24 heures sur 24 la vie humaine », permettant aux personnes à travers le monde de passer à l'énergie solaire en faisant appel à notre savoir-faire dans la fabrication et la logistique pour relever les défis locaux uniques en matière d'énergie.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.jolywood.cn/english.php

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/696903/Jolywood.jpg

SOURCE Jolywood