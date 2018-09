Jolywood gana la licitación de SPIC para pedidos de módulos solares tipo N

SHANGÁI, 11 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Jolywood (Taizhou) Solar Technology ("Jolywood" o "la empresa"), una filial de tecnología solar de propiedad exclusiva de Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd., ha suscrito un acuerdo con Haixing New Energy ("Haixing"), filial de State Power Investment Corporation Limited (SPIC), uno de los cinco generadores de energía más importantes de China establecidos por la Comisión de Supervisión y Administración de Activos del Consejo de Estado (SASAC) del país, para suministrarles módulos solares por un valor de aproximadamente 171,30 millones de RMB / yuanes (unos US$ 25,16 millones), como parte del Proyecto Nacional de Líder Fotovoltaico del gobierno (conocido como el "proyecto").

Como parte del acuerdo, Haixing comprará módulos solares monocristalinos bifaciales tipo N de alta eficiencia energética (310Mp con 64,63779 megavatios de capacidad) a un precio de 2,65 RMB (unos US$ 0,39) por unidad. Se prevé que el acuerdo tenga un impacto positivo en los negocios de Jolywood en 2018, ya que se estima que el monto de los ingresos derivados de los pedidos representará el 5,28 por ciento de los ingresos operativos auditados de la empresa para el 2017.

El acuerdo marca un grande progreso para Jolywood en sus licitaciones de proyectos de la SPIC. Reconocida ampliamente como el mayor fabricante mundial de láminas posteriores fotovoltaicas y el principal desarrollador de celdas solares tipo N, Jolywood ya se ha adjudicado licitaciones por un total de 400 millones de RMB (US$ 58,73 millones) durante la 22da convocatoria de licitación de SPIC en 2018 para el primer lote de instalaciones del proyecto. La adjudicación de este contrato indica que Jolywood está bien posicionada para el éxito continuo a medida que presenta más licitaciones para otros contratos del proyecto y que el mercado reconoce el valor de la sólida capacidad de desarrollo de tecnología de la empresa.

A principios de 2016, como parte de sus esfuerzos para desarrollar sus celdas solares tipo N, la empresa obtuvo una ronda de financiación de 1,367 mil millones de RMB (US$ 200 millones), en la que accionistas reales invirtieron 1,18 mil millones de RMB para suscribir 50 millones de acciones, lo que impulsó aún más la inversión de Jolywood en el sector.

Lo que destaca a Jolywood en la industria son sus productos de alta calidad. Los módulos tipo N de alta eficiencia energética de Jolywood cuentan con un alto índice de eficiencia de conversión, un coeficiente de temperatura baja, una degradación provocada por luz baja y una respuesta de iluminación débil, lo que ayuda a los clientes a reducir su costo de electricidad y generar más beneficios.

Además de los pedidos de Haixing, Jolywood también fabrica los módulos de 100MW para los proyectos Sihong de SPIC, a los que Jolywood ganó la licitación anteriormente este año.

Acerca de Jolywood

Jolywood (SZ: 300393) es el líder mundial en desarrollo, producción y comercialización de láminas posteriores fotovoltaicas, celdas solares bifaciales monocristalinas tipo N de alta eficiencia energética y módulos bifaciales. Fundada en 2008, Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) es el mayor fabricante mundial de láminas posteriores fotovoltaicas, con una capacidad de producción anual de más de 100 millones de metros. Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), una filial de propiedad total de Jolywood Suzhou, se fundó en 2016 y encabeza la industria solar mundial con una capacidad de fabricación de celdas solares bifaciales tipo N de 2,1GW desde 2017.

FUENTE Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd.