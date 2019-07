Jon Teller es reconocido en la publicación legal The Recorder, en su edición Los Principales Veredictos y Acuerdos de 2019

LOS ÁNGELES, 11 de julio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Wilshire Law Firm felicita al abogado litigante superior, el Lic. Jon C. Teller, por su logro sin precedente de recuperar las 3º, 4º y 5º compensaciones arbitrales más altas de 2018 en el estado de California. Reportado por primera vez en la edición de Los Principales Veredictos y Acuerdos de 2019 de The Recorder, el reconocido logro del Sr. Teller consolida su reputación como un abogado de lesiones personales conocido por cuidar de la familia de clientes merecedores de Wilshire Law Firm.

"Estoy honrado al ser reconocido por mis esfuerzos en estos casos", dijo Teller, quien se especializa en casos de lesiones graves, "pero el honor que realmente recibo viene al obtener la justicia al que tienen derecho la familia de clientes de Wilshire Law Firm ".

Además de las compensaciones arbitrales notadas en The Recorder, el Sr. Teller también ha conseguido muchos resultados significativos durante su tiempo en Wilshire Law Firm y durante su carrera legal, incluyendo varias recuperaciones superiores a los $1,000,000. Nombrado un Southern California Rising Star (Estrella en Asenso) de 2019 por parte de Super Lawyers y honrado por parte de The National Trial Lawyers: Top 40 under 40 (Los Abogados Nacionales Litigantes: 40 Mejores Abogados Con Menos de 40 Años), su trabajo sobresaliente constantemente gana el elogio y reconocimiento de pares y clientes por igual.

The Recorder, se centra en la "cobertura agresiva y profunda de las noticias, implicaciones y tendencias que ayudan a los abogados a operar sus firmas", es un recurso noticioso esencial y una publicación muy respetada por la comunidad legal. Publicado cada año, Los Principales Veredictos y Arreglos (Top Verdicts and Settlements) en California de The Recorder reconoce los veredictos más altos en categorías tales como accidentes de vehículos, derecho laboral, muerte por negligencia y responsabilidad del producto.

Wilshire Law Firm | Acerca de la firma

Fundada en 2007 por el Lic. Bobby Saadian, Wilshire Law Firm es una firma especializada en lesiones personales, derecho laboral, y demandas colectivas. Hasta la fecha nuestro equipo de más de 100 profesionales legales ha recuperado más de $380,000,000 para nuestra familia de clientes, brindando un servicio excepcional en todo momento.

Para conocer más acerca de nuestra firma, visite Wilshire Law Firm: https://www.WilshireLawFirm.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/537344/Wilshire_Law_Firm_Logo.jpg

FUENTE Wilshire Law Firm

Related Links

https://www.WilshireLawFirm.com



SOURCE Wilshire Law Firm