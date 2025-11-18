Jonas Groes wird Co-CEO der EveryMatrix Group

MALTA, Europa, 18. November 2025 /PRNewswire/ -- Jonas Groes, ein äußerst erfahrener Experte in den Bereichen Technologie, Finanzen und Politik, wird ab dem 1. Januar2026 gemeinsam mit dem Mitbegründer des Unternehmens, Ebbe Groes, die Position des Co-CEO von EveryMatrix übernehmen.

Jonas, der bereits seit langem als Berater tätig ist, wird zu Beginn des neuen Jahres gemeinsam mit seinem Bruder die Leitung des Unternehmens übernehmen, das weiter wächst und einer zunehmenden Anzahl der weltweit größten Marken und Lotterien fortschrittliche schlüsselfertige Plattformtechnologie bereitstellt.

Jonas Groes (links) und Ebbe Groes (rechts), Co-CEO (ab 1. Januar 2026) und Co-CEO & Mitbegründer von EveryMatrix

Jonas verfügt über eine langjährige und erfolgreiche Karriere in der Wirtschaft, darunter die letzten zehn Jahre als Partner der nordischen Beratungsabteilung von EY mit mehr als 1.200 Mitarbeitern, wo er hochrangige Projekte mit Schwerpunkt auf Strategie, Innovation und Digitalisierung für wichtige Kunden aus dem Regierungs- und Infrastrukturbereich leitete.

Er ist ein ergebnisorientierter Führungskraft mit umfassender Erfahrung in öffentlichen und privaten Unternehmen und verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Technologie, Finanzen und Politik. Er wird seinen Sitz in Kopenhagen, Dänemark, haben, wo EveryMatrix kürzlich eine Niederlassung eröffnet hat.

Ebbe Groes, Mitbegründer und Group CEO, EveryMatrix, sagte: „Angesichts des anhaltenden Wachstums des Unternehmens, das in den letzten fünf Jahren zu einer Verdreifachung unserer Mitarbeiterzahl geführt hat, und da wir mit immer mehr der größten Gaming-Marken und Lotterien zusammenarbeiten, war es für mich erforderlich, jemanden zu finden, der über das erforderliche Fachwissen verfügt, um ein Unternehmen zu skalieren und die ehrgeizigen Ziele zu erreichen, die wir uns für die nächsten fünf Jahre gesetzt haben."

„Dadurch werde ich mehr Zeit haben, um an der Strategie zu arbeiten und alle Maßnahmen umzusetzen, die erforderlich sind, um bis 2030 zu einem der drei weltweit führenden Tier-1-Technologieanbieter zu werden."

„Eine CEO-Position zu teilen, erfordert volles Vertrauen sowohl auf persönlicher als auch auf beruflicher Ebene. Jonas ist der ideale Kandidat, und ich bin überzeugt, dass er bei EveryMatrix hervorragende Arbeit leisten wird. Ich freue mich sehr, dass ich bald die Position des CEO mit ihm teilen kann."

Jonas Groes sagte: „Die Übernahme dieser Position bei EveryMatrix an der Seite meines Bruders Ebbe ist für mich ein wahr gewordener Traum. Was er, Stian Hornsletten und der Rest des Teams aufgebaut haben, ist wirklich beeindruckend, und ich habe aus nächster Nähe miterlebt, was dafür nötig ist. Wir arbeiten gut zusammen, und unsere Unterschiede und kombinierten Stärken ergänzen sich gegenseitig. Ich kann es kaum erwarten, anzufangen."

Informationen zu EveryMatrix

EveryMatrix bietet iGaming-Software, Lösungen, Inhalte und Dienstleistungen für Casinos, Sportwetten, Zahlungen und Affiliate-Management für globale Tier-1-Betreiber sowie für neuere Marken. Die Plattform ist in hohem Maße modular, skalierbar und konform, sodass Betreiber die optimale EveryMatrix-Lösung auswählen und mit Technologien und Funktionen von Drittanbietern sowie internen Technologien und Funktionen kombinieren können.

EveryMatrix unterstützt Kunden dabei, innovative Ideen zu verwirklichen und herausragende Spielerlebnisse in regulierten Märkten zu bieten. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.500 Mitarbeiter in 15 Niederlassungen in 15 Ländern und betreut über 300 Kunden weltweit, einschließlich des regulierten US-Marktes.

EveryMatrix ist Mitglied der World Lottery Association (WLA) und der European Lotteries Association. Im September 2023 wurde das Unternehmen als erster iGaming-Anbieter mit der WLA-Zertifizierung für sicheres Glücksspiel ausgezeichnet.

EveryMatrix ist stolz auf sein Engagement für sichereres Glücksspiel und Spielerschutz bei der Entwicklung marktführender Glücksspiellösungen.

