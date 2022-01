Jornalistas de toda a América se reúnem para a tão esperada entrevista coletiva da Igreja Shincheonji

O evento, que foi transmitido ao vivo pelo YouTube, destacou os resultados do recente seminário sobre o Apocalipse da igreja e forneceu detalhes sobre sua última série sobre as parábolas dos segredos do céu. As observações foram dadas pelo pastor chefe, presidente Lee Man Hee, que trabalhou por 39 anos oferecendo ensinamentos gratuitos sobre a Bíblia em todo o mundo.

A mídia presente incluiu The Washington Correspondent, Sphinx TV, Radio Misku, ReligioMag, 4M TV USA, Sun Newspapers e Bolsa de Noticias TV. Testemunhos foram compartilhados por pastores que assinaram memorandos de entendimento e concordaram em fazer parceria com a Igreja Shincheonji após a participação na série sobre o Apocalipse. Por meio dessa série, 1.200 líderes de igrejas em 57 países assinaram memorandos de entendimento com a Igreja Shincheonji e se comprometeram a trabalhar juntos.

De 18 de outubro a 27 de dezembro de 2021, a Shincheonji Church of Jesus, o Templo do Tabernáculo do Testemunho, organizou um seminário gratuito que oferece uma explicação capítulo a capítulo do Livro do Apocalipse. A série, que foi lançada no YouTube em 24 idiomas, atraiu a atenção de 7 milhões de espectadores em 136 países, incluindo 16 mil pastores.

A mais nova série de seminários on-line da Shincheonji Church, intitulada "Testemunho sobre as Parábolas dos Segredos do Céu e seus Verdadeiros Significados", está disponível no YouTube até 28 de março. Os ensinamentos da série de 24 partes foram lançados a partir de 3 de janeiro.

O presidente Lee declarou: "Para que muitos possam discernir, estamos dando explicações sobre as parábolas para que mais pessoas possam ser salvas." Posteriormente, ele acrescentou: "Não caluniemos uns aos outros. Em vez disso, precisamos nos encontrar, nos comunicar e conversar. Se há coisas boas, precisamos compartilhar-las. E amemos uns aos outros."

Por meio de sua série on-line gratuita, a Shincheonji Church espera equipar as pessoas em todo o mundo com uma compreensão clara de toda a Bíblia e os desígnios de Deus. O conhecimento dos segredos do céu, que está oculto há milhares de anos, foi finalmente revelado e explicado para todos os crentes.

Acesse o site da Shincheonji Americas para mais informações: www.scjamericas.org

FONTE Shincheonji Church of Jesus

