Jornalistas estrangeiros elogiam a encantadora cultura de Shenyang, na China, e seu desenvolvimento econômico

Os jornalistas estrangeiros realizaram entrevistas e pesquisas sobre a fábrica da BMW Brilliance de Shenyang, Museu de Indústria Chinês, Grupo Yuanda Shenyang, Shengjing Bordado de Shenyang, Palácio Mukden, o parque temático "Rice Dream Space", no novo distrito de Shenbei, a Trupe Acrobática de Shenyang e outros locais de interesse. Eles ficaram intrigados com as tradições e a modernidade, o folclore e a cultura de Shenyang, a principal cidade da região nordeste da China, que impressionou os jornalistas com tudo que tem a oferecer, desde seu artesanato até a fabricação de equipamentos em larga escala e pesquisa e desenvolvimento de drones.

Bruce Davidson, CEO da Australian Associated Press, disse que Shenyang é uma metrópole muito moderna, com ruas limpas e organizadas. Há muitas empresas no parque industrial, onde muitos projetos novos estão sendo executados. Não há dúvida de que Shenyang atrairá mais empresas de todo o mundo para investir nessa área de grande valor e em expansão.

No dia 2 de setembro, os jornalistas estrangeiros puderam ver produtos para fabricação de equipamentos muito interessantes na abertura da 18a edição anual da Exposição Internacional da Indústria de Fabricação de Equipamentos na China, em Shenyang. João Pimenta, repórter da Agência de Notícias Lusa, disse que admirava a linda paisagem e o clima agradável de Shenyang. Pimenta disse também que não imaginava que Shenyang fosse uma cidade com tamanho potencial, capaz de produzir tantos produtos para fabricação de equipamentos que são líderes mundiais e exportá-los. Durante sua visita, o repórter da Prensa Latina publicou um artigo chamado "China mostra as conquistas científicas e tecnológicas da fabricação de equipamentos".

Na oficina de produção da fábrica da BMW em Tiexi, Shenyang, os jornalistas ficaram maravilhados ao ver muitos robôs montando peças de automóveis metodicamente em linhas de montagem modernas, e elogiaram a capacidade de produção de Shenyang. Visitando tipos diferentes de feiras industriais no Museu da Indústria Chinês em Shenyang, os jornalistas viram de perto o desenvolvimento e as mudanças do setor industrial da China. "A economia de Shenyang está começando a se desenvolver, e quero informar os japoneses sobre isso", disse Chihaya Tsuboi, jornalista da Tokyo Shimbun.

Quando visitaram o Museu do Palácio de Mukden e a trupe acrobática de Shenyang, os jornalistas ficaram impressionados com a esplêndida cultura antiga da China. No parque temático "Rice Dream Space", no novo distrito de Shenbei, em Shenyang, eles ficaram surpresos com a agricultura ecológica e moderna de Shenyang e tiraram muitas fotos para levar de recordação. "Shenyang não é apenas uma cidade com uma cultura tradicional, mas é também uma metrópole encantadora, gostei muito daqui", disse Zigor Aldama, repórter da Agência Colpisa.

Liu Zhuangye, diretora da assessoria de imprensa da prefeitura de Shenyang, disse que Shenyang é uma cidade central no nordeste da China, uma famosa cidade histórica e cultural e uma cidade turística maravilhosa. Segundo a assessoria de imprensa, Shenyang é a base da fabricação de equipamentos avançados da China, uma zona piloto nacional para uma reforma abrangente e zona de livre comércio piloto. Com as mudanças que estão acontecendo, o setor de fabricação tradicional está sendo substituído pela fabricação de alta qualidade com novas tecnologias, e Shenyang está acelerando sua inovação e desenvolvimento.

FONTE The Information Office of Shenyang Municipal Government

