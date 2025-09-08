Journée internationale de la charité : Waterdrop Filter et The Water Project marquent une étape importante avec la fourniture d'eau potable au Kenya depuis huit ans

NAIROBI, Kenya, 9 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Lors de la Journée internationale de la charité des Nations unies, Waterdrop Filter s'est joint à The Water Project pour célébrer huit années de partenariat visant à étendre l'accès à l'eau potable dans l'ouest du Kenya. Depuis 2017, la collaboration permet de fournir de l'eau potable à des milliers d'enfants et de familles, évoluant de parrainages de projets individuels à un soutien de programme complet qui fait progresser les objectifs de développement durable de l'ONU.

Clean water brings their smiles

Le partenariat a débuté en 2016 lorsque les dirigeants de Waterdrop Filter ont pris connaissance de la grave pénurie d'eau potable en Afrique subsaharienne. Inspirée par la conviction que l'eau propre est un droit humain fondamental, la société a lancé l'initiative Water4Smile en 2017, s'engageant à ce que chaque purificateur vendu permette à un enfant de bénéficier d'une journée d'eau propre. En choisissant The Water Project comme partenaire de confiance, Waterdrop Filter a depuis construit une collaboration qui reflète son engagement durable en faveur de la solidarité mondiale.

Avec Waterdrop Filter comme fier supporter, soutenant une vision partagée où 100 % des personnes dans la région ont accès à de l'eau propre et sûre. Depuis sa création, The Water Project a permis à plus de 900 000 personnes de l'ouest du Kenya d'avoir accès à une eau propre et fiable grâce à plus de 2 600 installations construites et contrôlées avec un taux de fonctionnalité de 96 %.

À l'école primaire de Kakoyi, Angel, 13 ans, témoigne : « La nouvelle source d'eau permettra à nos parents d'économiser leurs ressources, car nous ne souffrirons plus de maladies d'origine hydrique. Les enseignants auront également plus de temps à consacrer aux élèves, car nous n'aurons plus à quitter l'école pour aller chercher de l'eau ».

« En cette Journée internationale de la charité, il nous est rappelé que l'eau potable n'est pas seulement un besoin humain fondamental, mais aussi le fondement de la dignité, de l'éducation et de l'égalité », déclare Philip, président de Waterdrop Filter. « Notre parcours de huit ans avec The Water Project prouve qu'une action caritative cohérente peut transformer les communautés et créer un changement durable. »

À propos de Waterdrop Filter

Fondé en 2015, Waterdrop Filter est une marque leader dans la purification de l'eau, offrant des solutions pour la maison, le bureau et l'extérieur. Sa gamme de produits comprend des systèmes d'osmose inverse sous évier et de comptoir, des pichets et des filtres pour toute la maison. Avec pour mission de rendre l'eau propre accessible dans le monde entier, Waterdrop Filter fournit des solutions innovantes de filtration de l'eau auxquelles des millions de ménages font confiance. L'entreprise reste attachée aux pratiques ESG, au développement durable et à l'autonomisation des communautés.

