Journée internationale de l'art de donner célébrée dans le monde entier

L'art de donner (Art of Giving, AOG), une philosophie de vie dont la vocation est de répandre la paix et le bonheur dans la société, a été fondé le 17 mai 2013 par le prof. Achyuta Samanta, un éminent pédagogue, activiste social, réformateur social et fondateur du Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) et du Kalinga Institute of Social Sciences (KISS). Depuis, cette journée est célébrée chaque année comme journée internationale de l'art de donner. Plus de sept millions de personnes dans 17 200 centres du monde entier ont partagé des repas à l'occasion de la célébration du 5e anniversaire de « l'art de donner » le 17 mai 2018.

Le thème des célébrations de cette année était « Pyaar Bhara Pack » - alimenter avec de l'amour - et comptait sur des contributions et une participation massives. De grands repas pour les défavorisés ont été organisés par des personnes généreuses inspirées par la philosophie de l'art de donner dans plus de 16 500 centres dans tout le pays, couvrant toutes les grandes villes dans tous les États. Dans le reste du monde, cette journée importante a été célébrée dans 610 centres répartis dans 80 pays sur les six continents, comme en Corée du Sud, au Kenya ou au Burundi.

Dans l'État d'Odisha, 3,5 millions de personnes ont partagé des repas dans 6 500 centres, couvrant 4 000 Panchayats, tous les sièges de blocs de développement, conseils municipaux et grandes villes. À Bhubaneswar, la célébration a été inaugurée par M. Priyadarshi Mishra, député de l'assemblée législative, Bhubaneswar (Nord), M. Ananta Narayan Jena, maire de la municipalité de Bhubaneswar, Shri Ajay Agrawal, gouverneur de district du Lions Club et le prof. Achyuta Samanta.

De grands repas se sont tenus dans plus de 300 centres de la ville, notamment huit sites majeurs : Janata Maidan, le site de la foire, Laxmisagar Melan Padia, Kargil Basti, Mahisakhala, Niladrivihar, Patharbandh Basti et le stade KIIT. De plus, des repas somptueux ont été donnés dans presque tous les orphelinats, hospices pour personnes âgées et temples des villes jumelles de Cuttack et Bhubaneswar.

Le prof. Samanta a exprimé sa gratitude aux milliers de personnes nobles qui ont soutenu et célébré l'art de donner dans le monde entier et ont nourri des millions de gens. Il a également remercié les étudiants, les anciens élèves et le personnel du Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) et du Kalinga Institute of Social Sciences (KISS), à Bhubaneswar, pour leur contribution enthousiaste afin que cette célébration soit une réussite.

L'art de donner (Art of Giving, AOG) est une initiative à but non lucratif pour la diffusion, le soutien et la promotion de la pratique du don dans le monde entier. Elle est basée sur la philosophie de vie du prof. Samanta, qui a connu la pauvreté, la faim, l'humiliation de recevoir et le plaisir de donner depuis son enfance. Il attribue toute sa réussite à l'« art de donner » et travaille sans repos pour éradiquer la pauvreté, la faim et l'analphabétisme depuis 1987.

