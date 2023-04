Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail 2023 : XCMG Machinery présente des plans de sauvegarde innovants pour prévenir les accidents et les maladies liés au travail

XUZHOU, Chine, 1er mai 2023 /PRNewswire/ -- À l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail le 28 avril, XCMG Machinery (« XCMG », SHE:000425) se concentre sur la création d'un environnement de travail plus sûr, plus sain et de meilleure qualité pour les employés, les partenaires et les opérateurs, en s'appuyant sur des technologies innovantes et des capacités de conception industrielle avancées pour prévenir les accidents et les maladies liés au travail.

« La production et l'exploitation de l'industrie des machines de construction sont sujettes à des risques potentiels pour la santé et la sécurité du personnel. Nous souhaitons renforcer les initiatives en matière de sécurité et de santé de notre programme Total Health Program (THP) axé sur les employés et élargir son champ d'application afin de mettre davantage l'accent sur la création d'un environnement de travail et d'une expérience d'exploitation sûrs et sains pour les opérateurs de la chaîne industrielle », a déclaré Yang Dongsheng, président de XCMG.

Une conception innovante de la sécurité des équipements pour prévenir et protéger

XCMG a mis au point une large gamme de dispositifs et de systèmes de sécurité des équipements afin de garantir un fonctionnement sans heurts et de prévenir les accidents.

Les niveleuses XCMG sont équipées d'un système de freinage hydraulique à double boucle qui comprend un interrupteur de feu de freinage, un interrupteur d'alarme de basse pression, une mesure de pression et plus encore, ainsi qu'un frein humide multidisque fiable pour assurer un freinage sûr et en douceur. Les très grandes niveleuses minières sont associées à un dispositif de protection contre les surcharges conçu pour les conditions de travail à forte charge, assurant un couple de pivotement suffisant et une rotation automatique en cas d'impact afin de protéger la sécurité des personnes et des équipements. La niveleuse nécessite la combinaison d'un interrupteur, d'un interrupteur à clé et d'un bouton de démarrage, et elle ne peut pas être démarrée si le levier de propulsion n'est pas en position neutre afin d'éviter un démarrage involontaire.

Le système de freinage des rouleaux compresseurs de XCMG se compose d'un essieu moteur, d'un frein multidisque sur le réducteur de roue et d'un frein hydrostatique du système hydraulique en boucle fermée, doté de trois fonctions de freinage : le frein de service, le frein de stationnement et le frein secondaire, afin de garantir une conduite fiable.

Contrôle intelligent pour améliorer la précision et l'efficacité des opérations

Les rouleaux compresseurs de XCMG sont dotés d'un contrôle automatique du compactage, d'un contrôle de la vitesse de ralenti et d'un ajustement de la limite de la vitesse de fonctionnement pour réduire l'intensité du travail de l'opérateur, ainsi que d'une détection intelligente du siège, d'un freinage d'urgence et d'un interrupteur de non-démarrage du moteur pour protéger la sécurité de l'opérateur.

La technologie sans conducteur de XCMG a permis un contrôle précis de la trajectoire de travail, qui est également basé sur la technologie Beidou, réduisant le travail humain et garantissant en particulier la sécurité pendant les travaux de nuit. Les finisseurs de XCMG adoptent également la technologie de commande à distance sans fil pour réaliser des opérations à distance intelligentes.

Sa technologie de nivellement en 3D permet aux fraiseuses d'obtenir des résultats au millimètre près en peu de temps. Les multiples technologies d'automatisation de XCMG, notamment la commande du convoyeur et de la vis sans fin, le micro-ordinateur et la commande de vitesse constante, le système de lubrification central et la technologie de lubrification quantitative, ainsi que la table extensible entièrement hydraulique, permettent d'améliorer l'efficacité opérationnelle et d'assurer la sécurité.

Conception ergonomique pour améliorer le confort d'utilisation

XCMG développe des produits d'équipement avec des conceptions ergonomiques pour rendre les opérations plus confortables.

Les niveleuses minières sont équipées d'une cabine pressurisée confortable, avec une cabine fermée unique en forme de diamant qui assure un flux d'air propre et une pression d'air positive, même dans des conditions de travail difficiles.

Pour réduire les vibrations et le bruit, XCMG a développé une analyse préliminaire comprenant le champ d'écoulement de la cabine de puissance, le spectre de bruit et la cohérence partielle, et le bruit dans la cabine est réduit à 74 db et moins grâce à l'éponge d'absorption du son et au silencieux.

Le système de commande est équipé d'un double joystick, d'un siège à suspension réglable et d'un levier en forme de main avec un appui-coude rotatif et coulissant pour réduire considérablement la fatigue de l'opérateur et rendre son utilisation plus confortable.

En outre, XCMG a créé une plateforme de gestion et d'exploitation des équipements de levage pour permettre la gestion numérique des équipements, ce qui favorise un fonctionnement sûr et fiable.

