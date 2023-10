Journée mondiale de l'AVC : La World Stroke Organization appelle à la prévention alors que la mortalité mondiale due aux AVC devrait augmenter de 50 %

GENÈVE, 27 octobre 2023 /PRNewswire/ -- La World Stroke Organization ( WSO ) appelle les gouvernements et les systèmes de santé à mettre en œuvre les recommandations sur la prévention des AVC énoncées dans le nouveau rapport de la Commission de neurologie WSO-Lancet . Le rapport de la Commission, basé sur un examen complet des données d'enquête, des lignes directrices et des entretiens avec des experts, prévoit une augmentation de 50 % des accidents vasculaires cérébraux qui feront 9,7 millions de victimes par an d'ici à 2050. Plus de 90 % des décès dus aux accidents vasculaires cérébraux surviendront dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

One in four of us will have a stroke in our lifetime. World Stroke Day #GreaterThan stroke campaign. 90% of strokes could be prevented by action. World Stroke Day #GreaterThan stroke campaign.

En raison de la prévalence accrue des facteurs de risque d'AVC, notamment l'hypertension et le diabète chez une population plus jeune, l'incidence des AVC augmente chez les jeunes et les personnes d'âge moyen (<55 ans), ce qui contribue à faire grimper les coûts mondiaux à 2,31 billions de dollars américains à l'horizon 2050. Comme pour la mortalité due aux accidents vasculaires cérébraux, la prévalence des handicaps liés aux AVC augmente également à un rythme plus rapide dans les pays à faibles et moyens revenus que dans les pays plus riches.

« La dévastation causée par les décès et les handicaps dus aux accidents vasculaires cérébraux n'est pas inéluctable », a déclaré la présidente de la WSO, la professeure Sheila Martins. « Les accidents vasculaires cérébraux sont hautement évitables, avec des facteurs de risque facilement identifiables tels que l'hypertension artérielle, la fibrillation auriculaire, le tabagisme, la sédentarité, le diabète, l'hypercholestérolémie et l'alcool. Ces risques gérables sont à l'origine d'environ 90 % des accidents vasculaires cérébraux. Il existe des recommandations et des interventions claires et rentables qui peuvent être facilement mises en œuvre et dont nous savons qu'elles sauveront des vies. La WSO s'est engagée à fournir un soutien technique pour aider les gouvernements à développer et à mettre en œuvre des stratégies nationales cohérentes de surveillance et de prévention des AVC qui peuvent réduire considérablement ce phénomène. C'est possible, et le coût de l'inaction est tout simplement trop élevé pour attendre plus longtemps. Le monde doit agir maintenant. »

Les principales recommandations du rapport de la Commission comprennent l'amélioration de l'accès à des soins abordables pour la prévention primaire et secondaire des AVC dans le cadre de la couverture sanitaire universelle, potentiellement financée par la taxation du tabac, de l'alcool et du sucre. Le développement du personnel de santé publique est également mis en exergue. Il faut partager les tâches des médecins et équipes de soins hautement qualifiés avec des protocoles qui permettent à des agents de santé communautaire formés de mobiliser et d'aider les individus pour qu'ils puissent identifier et pallier leurs risques d'AVC. Des incitations financières devraient également être proposées pour encourager la conservation du personnel et favoriser la relocalisation dans les zones rurales. Le rapport recommande également des mesures visant à améliorer les connaissances en matière de prévention des accidents vasculaires cérébraux.

Contact pour les médias

Anita Wiseman

Directrice des campagnes, WSO

[email protected]

+44 794 0029 444

Notes aux rédacteurs

1.La World Stroke Organization est le seul organisme mondial qui se consacre exclusivement aux accidents vasculaires cérébraux. Avec environ 3 000 membres et plus de 100 sociétés membres dans toutes les régions du monde, la WSO représente plus de 55 000 spécialistes de l'AVC dans les domaines de la clinique, de la recherche et de la communauté.

2.Le rapport WSO-Lancet partage des données, des obstacles, des recommandations et des lacunes en matière de recherche sur la prévention, le traitement des accidents vasculaires cérébraux ainsi que la réadaptation. Les recommandations complètes sont disponibles à l'adresse suivante : www.thelancet.com/commissions/global-burden-stroke

3.La Commission de neurologie WSO-Lancet a reçu des fonds de la World Stroke Organization, de la Bill and Melinda Gates Foundation, du Health Research Council of New Zealand et du National Health & Medical Research Council of Australia et a été soutenue par les National Institutes of Health (États-Unis). Elle a été menée par des chercheurs du groupe de collaboration de la Commission de neurologie World Stroke Organization – Lancet. La liste complète des auteurs et de leurs institutions est disponible dans le rapport.

4.La Journée mondiale de l'AVC a été instituée par la World Stroke Organization en 2006 et est commémorée le 29 octobre de chaque année. Cette journée est l'un des temps forts de la campagne de sensibilisation menée tout au long de l'année par la WSO. Des informations sur la campagne sont disponibles à l'adresse suivante : www.worldstrokecampaign.org

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2259018/hiking.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2259020/hypertension_check.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2259019/World_Stroke_Organization_logo.jpg

SOURCE World Stroke Organization